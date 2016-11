Nun wird sich das Ausbrecher-Paar vor Gericht verantworten müssen, wie die «Neue Zürcher Zeitung» in ihrer Ausgabe vom Freitag schreibt. Der erste Prozesstermin findet am 21. Dezember am Obergericht statt; an diesem Berufungsprozess gegen Hassan Kiko geht es allerdings nicht um die Flucht aus dem Limmattaler Gefängnis, sondern um den Vorwurf der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung.

Vier Jahre Haft für Vergewaltigung einer 15-Jährigen

Der zweifach vorbestrafte Kiko soll eine junge Frau (die einen Tag nach der Tat 16 Jahre alt wurde) sexuell genötigt und vergewaltigt haben. Dies bestreitet der Syrer allerdings. Das Bezirksgericht Dietikon sprach ihn im Dezember letzten Jahres schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren.

Kiko wird vor dem Zürcher Obergericht nochmals um einen Freispruch kämpfen. Um die junge Frau zu schützen, die im Prozess aussagen soll, wird die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen. Der Beschuldigte darf allerdings drei Vertrauenspersonen mit in den Saal nehmen. Es ist also nicht auszuschliessen, dass die Aufseherin und Fluchthelferin, Angela Magdici, die Verhandlung mitverfolgen wird.

Freiheitsstrafe von 27 Monaten für Magdici gefordert

Magdicis Prozess findet am 24. Januar vor dem Bezirksgericht Dietikon statt, schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» weiter. Sie muss sich wegen Entweichenlassens von Gefangenen, Begünstigung, grober Verkehrsregelverletzung und Sachentziehung verantworten. Die Staatsanwaltschaft verlangt eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 27 Monaten, wovon 7 Monate zu vollziehen seien.