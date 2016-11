Im Mai 2015 soll er nackt in der Küche des Urdorfer Asyl-Durchgangszentrums an der Weihermattstrasse gestanden und Pasta gekocht haben: Der vorläufige aufgenommene Mann, der sich gestern vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten musste.

So kurios die Geschichte anfängt, so erschreckend geht sie weiter: Denn der Syrer soll dann auf eine Landsfrau zugegangen sein – der er bei der Flucht in die Schweiz behilflich war – und ihr bekundet haben, dass er sehr erregt sei und jetzt mit ihr schlafen wolle. Als die Frau ablehnte, soll der Mann sie so fest an den Haaren gerissen haben, dass sie in die Knie gezwungen wurde. Weil er ihr gemäss Anklageschrift androhte, sie zurück zur ungarischen Mafia zu schicken und ihrer Familie Leid zuzufügen, wenn sie ihn nicht befriedige, und sie deshalb in Panik geriet, habe sie ihn dann manuell bis zum Samenerguss befriedigt.