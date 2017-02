Heute haben die Menschen eine völlig verzerrte, negative Wahrnehmung vom Altern. Es ist, als ob alle einer Gehirnwäsche unterzogen worden wären,» sagt Charles Eugster in geschwungenem, britischem Englisch. So beantwortet der 97-jährige Uitiker eine Frage der Journalistin der englischen Fernsehsendung «This Morning».

Sie erkundigt sich danach, ob der Titel seines im Januar erschienenen Buches «Age is just a Number» («Alter ist nur eine Zahl») auch sein Lebensmotto sei. Er bejaht sofort und unterstreicht die Vorzüge dieser Philosophie. «Das Älterwerden gehört zum Leben dazu und kann eine wundervolle Erfahrung sein.»

Grosses Medienecho

Bereits vor zwei Jahren kündigte der schweizerisch-englische Doppelbürger an, dass er ein Buch über ein gesundes, aktives Leben im Alter schreiben wolle, doch erst nun wurde es veröffentlicht. Die deutschsprachige Fangemeinde des ehemaligen Zahnarztes muss sich noch ein wenig gedulden. Vorerst ist das Buch nur auf Englisch erschienen, ein Veröffentlichungsdatum in Deutsch ist erst in zwei Jahren geplant.

Das Echo der englischsprachigen Medien fällt überraschend gross aus. Die «Daily Mail» kürte Eugsters Werk Anfang Monat zum «Book of the Week», also zur Buchempfehlung der Woche. Besonders wird in der dazugehörigen Rezension Eugsters Auffassung unterstrichen, wonach Alter und Krankheit synonym verwendet würden. «Meine Erfahrung ist eine andere: Sie zeigt, dass ältere Menschen weiterarbeiten können, weiterhin Sport treiben können und ein gutes Leben geniessen können», wird er zitiert.