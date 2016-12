Dieses Resultat sah niemand voraus: Mit 47 Ja- zu 39 Nein-Stimmen spricht sich das Unterengstringer Stimmvolk für mehr demokratische Mitbestimmung in der Einheitsgemeinde aus.

In der neuen Gemeindeordnung, mit der Schulgemeinde und Politische Gemeinde fusioniert werden, war nämlich vorgesehen, dass der Gemeinderat künftig selber neue Arbeitsstellen schaffen kann und diese automatisch bewilligt werden, wenn das Volk jeweils dem Budget zustimmt.

Volk folgt RPK statt Gemeinderat

Diese geplante Kompetenzerweiterung des Gemeinderats missfiel der Rechnungsprüfungskommission (RPK). Sie stellte deshalb den Antrag, dass die Gemeindeordnung noch zu ändern sei, bevor sie am 12. Februar vors Volk kommt.

Die RPK hatte mit ihrem Antrag Erfolg, der entsprechende Passus in der neuen Gemeindeordnung wurde gestrichen. Die Stimmbürger sollen auch künftig die Schaffung von neuen Stellen bei der Gemeinde bewilligen müssen.

In der spannenden Diskussion vor der Abstimmung betonte RPK-Präsident Ricardo Zimmermann, dass es ihm nicht darum gehe, dass die Gemeindeversammlung künftig die Schaffung von notwendigen Stellen verhindert. Das hat sie nämlich auch bisher nicht getan.

Es gibt einen Grund für ein Nein weniger

Ein Stimmbürger und Unternehmer wies zudem daraufhin, dass sich auch in der Privatwirtschaft ein Chef nicht einfach so neue Stellen in seiner eigenen Abteilung schaffen kann. Und lobte zugleich, dass er es schätze, wie unternehmerisch der Gemeinderat seine Geschäfte führt.

Ein weiterer Stimmbürger – für den einen oder anderen dürfte das das ausschlaggebende Argument gewesen sein – befürwortete den RPK-Antrag zudem, weil damit ein möglicher Beweggrund aus der Welt geschafft wird, an der Einheitsgemeinde-Abstimmung im Februar Nein zu stimmen.

Weitere Anträge, die neue Gemeindeordnung zu ändern, wurden keine gestellt. Auch nutzte niemand die Gemeindeversammlung, um lautstark gegen die Einheitsgemeinde zu wettern. Vielmehr wurde die Diskussion nicht um die Einheitsgemeinde, sondern um den Mitbestimmungspassus bei den Stellenschaffungen geführt.

«Jede Medaille hat zwei Seiten»

Nachdem der Gemeinderat alle Vorteile aufzählte, liess es sich der Schulpräsident Beat Fries aber nicht nehmen, zu sagen: «Im Gegensatz zum Gemeinderat sind wir uns bewusst, dass jede Medaille zwei Seiten hat.» Fries zeigte die Vor- und die Nachteile auf, die sich durch die Auflösung der Schulgemeinde ergeben.

Unter dem Strich befürwortet aber auch die Schulpflege die Einheitsgemeinde: Bereits im Oktober hat sie dies auch öffentlich bekannt gegeben (die Limmattaler Zeitung berichtete). Damit herrscht in Unterengstringen eine völlig andere Ausgangslage als in Urdorf: Die Chancen sind mehr als nur intakt, dass der Einheitsgemeinde in Unterengstringen zugestimmt wird.

Mittelfristig sinken die Steuern

Nachdem die Diskussion der Einheitsgemeinde erledigt war, nahmen die Stimmberechtigten zudem die Budgets der Schulgemeinde und der Politischen Gemeinde an. Finanzvorstand Marcel Balmer wartete zudem mit diversen positiven Nachrichten auf: Gemäss den neusten Zahlen wird die Rechnung 2016 voraussichtlich um über 300'000 Franken besser abschliessen als erwartet, insbesondere weil die Grundstückgewinnsteuern massiv einschenken. Sie liegen weit über Budget. Die Finanzplanung besagt zudem, dass sich die Unterengstringer mittelfristig auf eine Steuerfusserhöhung freuen dürfen. Bei solchen Neuigkeiten und dem anschliessenden Apéro lohnte sich freilich der Besuch der gut dreistündigen Gemeindeversammlung im Gemeindesaal Büel.