Die 12-jährige Céline wurde am Dienstag letzter Woche als vermisst gemeldet. Am vergangenen Freitag wurde sie in Begleitung eines unbekannten Mannes in Uster von der Polizei aufgegriffen.

Weitere Informationen erhalten sie heute Abend ab 18 Uhr in den ZüriNews.

Am Freitag hatte Célines Mutter den erlösenden Anruf von der Polizei erhalten: Das vermisste Mädchen aus Uster wurde gefunden. Ein unglaublich emotionaler Moment.