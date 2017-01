Die Forscher des Institutes für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos sind bereits daran, die Lawine am Fuss des Gran Sasso in Norditalien zu analysieren, und haben eine Computersimulation mit den vorhandenen Daten gemacht. Sie bestimmten das Anrissgebiet anhand der Hangneigung und berechneten Geschwindigkeit und Druck der Lawine.

Yves Bühler vom SLF sagt: «Man geht davon aus, dass eine Druckkraft von 30 Kilopascal ein Haus zerstört. Auf das Hotel Rigopiano aber wirkten deutlich höhere Kräfte.» Die Forscher sehen ausserdem, dass oben am Grat des Berges relativ häufig kleinere Lawinen abgehen. Unklar ist, wie oft sie bis in den Wald hinunterreichen, von dem das Hotel umgeben ist. Laut den Leuten vor Ort sind die Bäume rund 50 Jahre alt. So lange ist also keine grosse Lawine mehr ins Tal gedonnert.

Doch die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, weil das Hotel auf dem Schutt alter Lawinen gebaut worden sein soll. In Norditalien gab es Erdbeben, als es vor einer Woche zu schneien begann. In der Region am Gran Sasso fielen innerhalb von zwei Tagen rund zwei Meter Schnee. Solch aussergewöhnliche Schneefälle gab es in der Schweiz das letzte mal 1999. Damals starben in der Schweiz 17 Menschen, weil Häuser oder Autos zerstört wurden. (kus)