Die positive Einstellung zum Organ

Am Montag, 21. März 2016, war mir das natürlich noch nicht bewusst, als gegen 14.30 Uhr das Telefon klingelte. «Inselspital, Transplantationsstelle, wir haben ein Organ für Sie. Können Sie um 17 oder 17.30 Uhr in Bern sein?» Zu diesem Zeitpunkt stand ich seit 507 Tagen auf einer Organempfängerliste. Mein Herz sauste mir im Affentempo in die Hose. Alle geplanten nächsten Schritte vergessend, rief ich meine Mutter an und nötigte sie, die eigentlich nicht mehr auf der Autobahn fährt, genau dies zu tun und mich ins Inselspital zu fahren. Um 16 Uhr kamen wir in Bern an, wo mir die Dame der Transplantationsstelle mitteilte, dass «der Spender» – die allgemein gebräuchliche Bezeichnung – noch nicht eingetroffen sei.

Im Krankenzimmer überfiel mich plötzlich Traurigkeit. Der arme Mensch. Was mochte ihm geschehen sein? Ich hoffte inständig, dass er nicht lange leiden musste und in Frieden sterben konnte. Um 23 Uhr holte man mich und schob mich in den Vorbereitungsbereich des Operationssaals.