Die Jesusbewegung ist das Wahre, die Kirchen sind Institutionen, die im Nachhinein entstanden sind. Darin steckt schon das meiste, was Hochstrasser den Kirchen (er unterscheidet nicht gross zwischen Konfessionen) vorwirft. Lebensfremd, erstarrt, arrogant, verkrustet kleben sie an ihren Dogmen und Lehren, sie sind zu reich, sie grenzen aus, sie verhindern die je eigene Glaubenserfahrung und sie vernachlässigen die Jugend.

Es gibt nichts mehr zu reformieren

Dagegen helfen keine Reformen mehr, weil die Kirchen nichts mehr anzubieten haben. In Luthers Zeiten besassen sie noch die Deutungshoheit darüber, was gottgefällig sei und was nicht. Und daraus leitete sich das Schicksal der Gläubigen direkt ab. Die Kirche entschied, wer nach dem Tod des Seelenheils teilhaftig würde und wer der ewigen Verdammnis anheimfiel. Heute kümmert sich kaum jemand mehr um sein Seelenheil und «glauben» kann man auch ohne Kirche. «Was soll die Kirche, sie nützt mir nichts, deshalb trete ich aus», so wird argumentiert. Dass so stark auf den individuellen Nutzen Wert gelegt wird, trifft den Nerv der Zeit. Der Diagnose kann man schlecht widersprechen. Den Kirchen laufen in der Tat die Leute davon. Massenweise.

Was ist also zu tun? Die Kirche radikal zurückfahren, empfiehlt Hochstrasser. Abwickeln. Verarmen lassen. Jesus zog auch keine Steuern ein. Das kennen wir doch schon. Das haben schon die Radikalkatholiken aus Chur geraten. Allerdings mit einer anderen Absicht. Spenden solle man der Kirche schon, aber so, dass das Geld nicht mehr demokratisch kontrolliert verteilt und verwendet werden kann. «Me muess ene nur de Chlotz wegnäh!»