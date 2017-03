Ihr Mann nimmt den Hörer ab. «Janousek. Na, gnädiges Fräulein meine Gattin musste gerade ins Spital. Es ist sicherlich nix Schlimmes. Können Sie morgen noch einmal anrufen. So gegen 14 Uhr, werte Dame? Ja? Super, bis morgen, Wiederschauen.» Am Tag darauf holt der Gatte Madame Nina, wie sie genannt wird, an den Apparat. Eine tiefe, rauchige Stimme meldet sich – wienerisch mit osteuropäischem Akzent. Wenn es heikel wird, sagt Madame Ja, ja oder nein, nein.

Madame Nina, weshalb gehen Männer gerne ins Puff?

Madame Nina: Es gibt Bedarf. Man isst zu Hause mit der Familie, aber man geht gerne hin und wieder woanders essen.

Offenbar auch Promis. Sie erzählen in Ihrem Buch munter von Promi-Kunden. Ist das nicht heikel?

In diesem Buch schreibe ich nur von Gästen, die sich selber dazu bekennen, meine Gäste gewesen zu sein. Charlie Sheen, Falco. Ansonsten Diskretion pur.