Innerhalb eines Jahrs wurden allein in Johannesburg 200 Back-up-Batterien aus Ampeln gestohlen. Auch andere Städte wie Pretoria und Cape Town sind von dem Problem betroffen.

Die Stadtverwaltung von Johannesburg will nun gegensteuern und hat gemeinsam mit der Ortspolizei eine neue Spezialeinheit aufgebaut, die die Ampeln vor Vandalismus und Diebstahl schützen soll. Die Infrastructure Protection Unit (IPU), wie die Einheit heisst, soll an den neuralgischen Punkten der Stadt patrouillieren und präventiv wirken. Durch den Ampelklau entsteht nämlich nicht nur ein unmittelbarer materieller Schaden, sondern auch ein mittelbarer volkswirtschaftlicher Schaden durch erhöhte Stauzeiten. Wenn die Ampeln nicht funktionieren oder gar nicht mehr vorhanden sind, stehen die Pendler länger im Stau und sind unproduktiv.

Verkehrsbehinderungen

Die Verkehrsdezernentin von Johannesburg, Christine Walters, wird auf der offiziellen Website der Stadt mit den Worten zitiert: «Zerstörte Ampeln als Folge von Diebstahl haben einen kaskadenhaften und multiplizierenden Effekt auf das wirtschaftliche Wachstum, den Transport sowie auf die Waren-, Personen- und Dienstleistungsfreiheit.» Es ist schon grotesk: Der Klau von Kupferkabeln führt zu Verkehrsbehinderungen.

Um die Diebe abzuschrecken, will der Staat härter durchgreifen und drakonische Strafen verhängen. Im Juni trat ein Gesetz in Kraft, das den Diebstahl von Verkehrsinfrastruktur einem Kapitalverbrechen gleichsetzt. Den Dieben droht eine Haftstrafe von bis zu 30 Jahren, so lange wie bei Mord. Zusätzlich wurden im ganzen Stadtgebiet Überwachungskameras und Vibrationserkennungssysteme installiert, die die Polizei in Echtzeit alarmieren sollen.

Gleichzeitig wurde technisch abgerüstet. An einigen Ampeln wurden Metallteile durch Nylon und Plastik, die Mechanik durch dünnere und weniger wertvolle Kupferkabel ersetzt. Aufmerksame Bürger sind angehalten, jede illegale Aktivität telefonisch oder per Mail an die Verkehrsbehörde melden. Der Kampf gegen die Ampeldiebe scheint keine Grenzen zu kennen.