Drogenverbot, Rauchverbot, Gewaltverbot, Alkoholverbot. Die Hausregeln sind nicht zu übersehen, prangen in sieben Sprachen an der Wand. Das Bier hat Ridvan vor dem Zelt deponiert. Und er ist ziemlich durstig. Also gehen wir raus in die Dunkelheit.

Ist es einzig Pech, dass du hier gelandet bist? «Nein», sagt Ridvan und zeigt seine erstaunlich intakten Zähne. Doch das nervöse Zucken um die Mundwinkel kann er nicht abstellen. «Ich habe zu viel Mist gebaut. Das Leben ist ein Auf und Ab. Ich bin überzeugt, dass ich da wieder raus komme.» Und wie? Ridvan zieht das Portemonnaie aus dem Hosensack, verteilt den halben Inhalt auf dem Boden, blättert durch die Visitenkarte und hält mir eine hin. Es ist eine Karte einer renommierten Immobilien-Firma. «Ein Freund von mir», sagt Ridvan. «Sehr reicher Mann. Morgen habe ich einen Termin bei ihm. Er hat einen Wohnblock an der Langstrasse gekauft. Unten will er eine Bar einrichten. Und ich soll diese Bar führen.» Ridvan trinkt wieder in kurzen, schnellen Schlucken und steckt sich eine Zigarette an.

Beelendet dich dein Dasein? «Nein, das Leben auf der Strasse macht mich nicht traurig. Das ist Charaktersache. Ich muss nur schauen, dass ich wieder auf die Beine komme. Dafür brauche ich erst eine Wohnung.» Und wo kriegst du die her? «Morgen habe ich einen Termin auf dem Sozialamt. Ich will ins Säuliamt. Mein Sohn wohnt dort. Er ist Möbelschreiner und Rapper.» Wenn er mit seinen Terminen bloss kein Durcheinander kriegt.

Die Menschen im Pfuusbus haben ihre Geschichte. Einiges ist erfunden, was aber nicht weiter schlimm ist. Denn es ist ihre Wahrheit, von der sie erzählen. Was haben sie denn, ausser ihrer Wahrheit, die ihnen Flucht, Trost, Erklärung oder Mut liefert?