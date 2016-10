Ist das nicht das Dilemma des Cradle-to-Cradle-Prinzips? Es ist kurzfristig mit der Billigbauweise nicht wettbewerbsfähig.

Überhaupt nicht. Die Dinge, die wir machen, sind im Durchschnitt 20 Prozent günstiger. Deshalb gibt es in der Schweiz eine ganze Menge von Unternehmen, die mit dem Cradle-to Cradle-Prinzip arbeiten. So haben wir mit Triumph einen Büstenhalter entwickelt, den man auf dem Kompost entsorgen kann.

Trotzdem: Öko gilt doch in der Regel als teuer. Man zahlt mehr, hat aber dafür ein gutes Gewissen.

Das ist dumm. Wenn man nicht die billigsten Rohstoffe nimmt, sondern die besten, dann kann man auch ganz andere Dienstleistungen anbieten. Heute geht etwa bei Turnschuhen doppelt so viel Geld ins Marketing wie in die Produktion der Schuhe. Wäre es da nicht viel sinnvoller, eine bessere Qualität bei den Schuhen anzustreben?

Sie entdecken fast überall giftige Stoffe, selbst in der Muttermilch.

Menschen atmen sehr viele Schadstoffe ein, auch Mütter. Deshalb hat es in der Muttermilch tatsächlich eine sehr hohe Konzentration an Schadstoffen.

Also Schluss mit Stillen?

Nein, Mütter sollten ihre Kinder neun Monate lang stillen. Bei Babys wird die Leber erst allmählich aufgebaut, deshalb rauschen die Schadstoffe in diesem Zeitraum einfach durch. Mütter, die ihre Kinder zwei Jahre oder noch länger stillen, betreiben jedoch, was ich «toxisches Harassment» nenne.

Sie sagen auch, dass die Luft in den Häusern dreckiger sei als die Aussenluft. Das gälte selbst für die dreckige Stadtluft.

Wir haben an der Zürcher Bahnhofstrasse die Luft in verschiedenen Gebäuden gemessen. Das Resultat war, dass die Luft drinnen etwa drei bis acht Mal schlechter war als die Luft draussen.

Und was folgern Sie daraus?

Dass Minergie ein Unsinn ist. Minergie ist ein sehr anschauliches Beispiel für meine Überzeugung, die lautet: Wenn wir die falschen Dinge perfekt machen, dann handeln wir perfekt falsch. Wir versiegeln die Gebäude und vergessen dabei, dass die Innenräume gar nicht für diese Bauweise konzipiert worden sind. Wir verbringen etwa 80 Prozent unseres Lebens in Gebäuden. Asthma ist die häufigste Kinderkrankheit.

Wie kann man das ändern?

Ich habe in New Orleans zusammen mit meinem Partner William McDonough und Brad Pitt Häuser für Menschen gebaut, die beim Hurrican Katrina alles verloren hatten. Darunter waren 76 Kinder mit Asthma. In den neuen Häusern hat keines davon mehr darunter gelitten. Man kann mit intelligenter Architektur (McDonough ist Architekt, Anm. d. Red) und qualitativ hochstehenden Rohstoffen Häuser bauen, die nicht krank machen – auch für ganz normale Menschen.

Sie setzen sich für eine hedonistische Ökogesellschaft ein, eine umweltgerechte Gesellschaft, die weder auf Moral noch auf Verzicht gebaut ist. Kann man diese Vision in die Praxis umsetzen?

Wir müssen alles nochmals neu erfinden. Dazu gehört auch das von der Religion vermittelte Menschenbild. Die Religion sagt dir: Du bist schlecht, und nur der liebe Gott kann dich erlösen. Dieses Denken wird fälschlicherweise oft auch von Umweltschützern übernommen. Wenn eine Stadt wie Zürich das Ziel setzt, klimaneutral zu sein, dann ist das Unsinn. Klimaneutral kann ich nur sein, wenn ich nicht da bin, wenn der Mensch wie in der Religion grundsätzlich schlecht ist.

Haben sie ein Beispiel für ökologischen Hedonismus?

Ich mag Bäume. Bäume sind nicht klimaneutral, Bäume sind nützlich. Wollen Menschen dümmer als Bäume sein? Es geht darum, die ganze Weltuntergangs-Diskussion in Innovation umzusetzen. Sonst werden wir elementare Schlüssel-Industrien verlieren. Gerade in der Schweiz können wir höchste Qualität herstellen. Wenn man nicht – wie das derzeit der Fall ist – Solaranlagen verkaufen würde, sondern 20 Jahre Licht einfangen, dann könnte man auch in der Schweiz wieder Solaranlagen herstellen. Wenn wir aber nur auf den Preis achten, dann werden billige Solaranlagen aus China aufs Dach montiert, die ihren Wirkungsgrad rasch einbüssen. So packen wir chinesischen Sondermüll auf unsere Dächer.

Wie vertragen sich das Cradle-to-Cradle-Prinzip und die Digitalisierung?

Die Digitalisierung ist zwar eine riesige Chance, aber im Moment ist sie noch ein potemkinsches Dorf. Gags wie Kühlschränke, die selbst Milch einkaufen, sind eher eine «Dünnitalisierung». In Deutschland heisst das wahrscheinlich deshalb Digitalisierung, weil der Wirtschaftsminister so korpulent ist ...

Europa habe die Digitalisierung verschlafen heisst es. Stimmt das?

Wir haben Umwelt und Gesundheit diskutiert wie sonst niemand auf der Welt, gerade im deutschsprachigen Raum. In Deutschland haben wir das schlechte Gewissen aus der Nazizeit auf die Umwelt übertragen und so der Welt in Sachen Wind- und Solartechnik zwanzig Jahre geschenkt. Wenn wir Umwelt und Gesundheit mit Digitalisierung verbinden, dann sind wir absolute Weltspitze. Das müssen wir nutzen. Wir können nicht warten, bis auch China drei bis vier Jahrzehnte den Weltuntergang diskutiert hat.