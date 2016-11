Übrigens: Hillary Clinton ist eine Frau. Nach 227 Jahren Männer-Herrschaft in den USA könnte bald eine Frau der mächtigste Mensch der Welt sein. Stattdessen wählen die Amerikaner, falls Hillary Clinton in knapp einer Woche gewinnt, das kleinere von zwei Übeln. Nicht die erste Frau in der Geschichte ihres Landes.

So macht es den Anschein. Denn bei dieser Wahl stehen die Menschen nicht auf der Strasse und rufen «yes, we can» und meinen damit, dass das Land kurz davor ist, einen Schritt nach vorn zu machen: Dass ein historischer Moment ansteht in der Geschichte der Ungleichheit zwischen weissen und schwarzen Amerikanern. Clinton zaubert den Frauen kein hoffnungsvolles Lächeln ins Gesicht, es ist diesmal keine Magie bis hierher über den Atlantik zu spüren.

Hat Hillary Clinton eine Straftat begangen, als sie E-Mails unverschlüsselt verschickte? Ist sie gesundheitlich zu schwach für das grosse Amt? Ist sie zu verbissen? Das sind die Fragen, welche im Vorfeld der möglichen Wahl zur ersten Präsidentin Amerikas die Welt bewegen. Nicht die Frage, ob ihre Wahl ein historischer Moment ist in der Geschichte der Gleichberechtigung.

Die erste Frau ist kein Popstar

Kein historischer Moment? «Doch», findet Nationalrätin Anita Fetz, «für meine Generation wäre das ein Meilenstein.» Fetz, eine Frauenrechtlerin der alten Garde, hat den Werdegang von Clinton seit den 90er-Jahren verfolgt und findet: «Sie ist eine hochpolitische Frau, ich bewundere ihre Hartnäckigkeit.» So wie die Presse Hillary Clinton seither verfolgt habe, sei es eine Sensation, dass sie überhaupt überlebt habe, geschweige denn, dass sie in

den Wahlkampf gestiegen sei. «Natürlich hätte es bessere Kandidatinnen gegeben», findet Fetz, «aber die waren halt nicht mehrheitsfähig.»

In den Vorwahlen war die Freude grösser: