Verklärt wurde die Heimat erst in der Romantik als Folge der Industrialisierung: Viele Leute mussten ihr Dorf verlassen, um in den Fabriken in den Städten zu arbeiten. Jetzt, wo sie nicht mehr zu Hause waren, idealisierten die Schweizer ihren Herkunftsort.

Der neu gegründete Nationalstaat bot eine Ersatzheimat. Das konstruierte Gemeinschaftsgefühl mit Menschen in Tälern, die man gar nicht kannte – es funktionierte. Im Nationalsozialismus wurde das Gefühl dann missbraucht, um Menschen einzutrichtern, sie seien etwas Besseres, bloss weil sie einer bestimmten Nation angehörten.

Danach wagte es lange niemand mehr, das Heimatgefühl hochzuhalten. Das habe aber nicht nur mit dem Nationalsozialismus zu tun, sagt Leimgruber: «Auf den Krieg folgte der Aufschwung. Alles schien möglich und erreichbar.» Das war Sicherheit genug.

Heute suchen wir sie wieder, die Sicherheit. Und besinnen uns dahin zurück, wo wir sie hatten: in der Kindheit. Der Apfelkuchen der Grossmutter, so schmecke für sie Heimat, sagt eine Riesenradbesucherin.

Aber was bedroht die Heimat denn? In der Umfrage wurde am meisten die Zerstörung der Natur genannt, Überbauungen, fremde Kulturen und die Globalisierung. «Die Migration, die Digitalisierung und die Globalisierung verändern unsere Gesellschaft genau so grundlegend wie damals in der Industrialisierung», sagt Leimgruber. Die gesellschaftlichen Strukturen würden brüchig. Es gäbe wenig Stabilität und viele Leute kriegten das Gefühl, es werde alles nur noch schlimmer. Das müsse man ernst nehmen.

Am stärksten verunsichert ist, laut Leimgruber, die «mittelalterliche» Generation. Also jene, bei denen die Rente noch nicht in Reichweite ist, deren Berufe aber vielleicht bald nicht mehr gebraucht werden.