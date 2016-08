Kohlrabi hat zu Unrecht den Ruf als Wintergemüse. Die Knolle, die eigentlich ein dick gewordener Pflanzenstil ist, hat von April bis November Saison und passt drum optimal in einen frischen Sommersalat.

Dabei gilt es aber zwei, drei Dinge zu beachten. Erstens sollte man beim Einkauf kleine Knollen mit dünner Schale und frischen Blättern bevorzugen – sehr grosse, rissige Knollen haben meistens holziges Fleisch.

Zweitens: Wer Kohlrabi roh geniessen will, wie in diesem Salat, tut gut daran, die Knolle in möglichst feine Scheiben zu schneiden. Am besten mit einem Gemüsehobel. So schmeckt Cholräbli noch besser.

Im Video oben sehen Sie, wie Florina Manz dieses zusammen mit «zebraartig» geschälten Gurken, Lattich, Sesamöl und Wasabi zu einem erfrischenden Salat verarbeitet.

Der Einkaufszettel zum Rezept: