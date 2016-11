Gluten: Der Feind sitzt woanders

Vier von 1000 Menschen leiden an der angeborenen Darmerkrankung Zöliakie. Sie können Weizen, Roggen und viele andere Getreidesorten nicht vertragen, die das Klebereiweiss Gluten enthalten. Sie müssen diese Lebensmittel lebenslang meiden. Dass jedoch 20 Prozent der Supermarktkunden glutenfreie Produkte kaufen, wird durch eine grassierende Angst vor der sogenannten Weizensensitivität geschürt. Doch die Quote liegt gemäss Experten deutlich niedriger. Ausserdem reagieren die Betroffenen weniger auf Gluten als auf sogenannte Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI). Diese Enzyme können über die Aktivierung der Immunabwehr zu Darmbeschwerden, Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen führen.

In Foren und Büchern liest man, dass hohe ATI-Werte vor allem im Hochleistungsweizen der Agrarindustrie zu finden sind. Aktuelle Studien zeigen, dass ein Backerzeugnis umso verträglicher wird, je länger sein Teig gären und aufgehen konnte. In dieser Hinsicht bietet das traditionelle Backhandwerk gegenüber der industriellen Herstellung deutliche Vorteile.

Glutamat: Hunger statt Ausschlag

Glutamat wird seit den späten 1960ern als Auslöser des sogenannten China-Restaurant-Syndroms verdächtigt, mit Beschwerden wie Mundtrockenheit, Hautausschlag, Kopfweh, Schnupfen und Schwindel. Viele Experten vermuten jedoch eher einen Nocebo-Effekt: In Studien bekamen Testpersonen mit vermeintlicher Unverträglichkeit bereits Symptome, wenn sie nur glaubten, glutamathaltige Mahlzeiten verzehrt zu haben. Weniger eingebildet ist jedoch die Anregung des Appetits – der Hunger kehrt nach einer glutamathaltigen Mahlzeit schneller wieder zurück. Die Lebensmittelhersteller haben auf die Glutamat-Kritik reagiert und den Geschmacksverstärker aus vielen Produkten entfernt.

Erdnuss: Oft steckt Soja dahinter

Sie kann sogar einen lebensbedrohlichen Schock auslösen: Etwa sieben Prozent der Kinder hierzulande leiden laut medizinischen Fachverbänden unter einer Erdnussallergie. Doch diese Zahl ist wohl zu hoch gegriffen. Denn die Diagnose erfolgt in der Regel über den Prick-Test, bei dem das potenzielle Allergen in Kontakt mit der angeritzten Haut gebracht wird. Und der ist, wie man am Sydney Children’s Hospital herausgefunden hat, bei der Erdnuss nur wenig aussagekräftig.

«Es gibt eine grosse Anzahl Kinder, die wegen eines falschen Allergie-Tests niemals Erdnüsse gegessen haben – oder noch schlimmer, die ihr ganzes Leben welche gegessen haben und dann plötzlich keine mehr essen dürfen», beklagt Studienleiter Brynn Wainstein. Sicherheit über die Allergie könne nur ein Provokationstest liefern, bei dem der Patient sich steigernde Erdnussportionen isst.

Ursächliche Therapien gibt es noch nicht, entsprechende Impfungen stecken noch in der Testphase. Aber Eltern können einiges tun, um ihr Kind vorbeugend zu schützen.

Nämlich Soja meiden, weil es die Empfindlichkeit für Erdnusseiweisse erhöht. Stattdessen das Kind und sein Immunsystem frühzeitig – im Alter von 8 bis 14 Monaten – an die eigentlich zu den Hülsenfrüchten gehörende Nuss gewöhnen. Denn während die Erdnussallergie in der «Soja-Hochburg» USA besonders häufig auftritt, gibt es sie in Ländern mit hohem Erdnusskonsum, wie etwa in Indien, Indonesien und Israel, fast gar nicht.