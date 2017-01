Heard ist von einem Meeresschutzgebiet umgeben. Die Insel selbst ist ein hoher Vulkan, der von Gletschern überzogen ist, die bis ins Meer hinabreichen. Ausserdem ist die Insel für ihr miserables Wetter bekannt: 350Tage im Jahr ist es hier wolkig. Nach unserem bisherigen Pech mit dem Wetter machen wir uns also keine Hoffnungen, dass ausgerechnet wir einen der seltenen sonnigen Tage ergattern.

Aber dann geschieht das Unwahrscheinliche doch: Vor Heard ist das Meer glatt und die Sonne scheint. An Bord ist Frühstückszeit, aber das Essen bleibt fast unangetastet, denn wir stehen alle an Deck, um den Blick zu geniessen. Zwar liegt der obere Teil der Insel in den Wolken, doch was wir von Heard sehen, ist wunderschön: spektakuläre Steilwände, schwarze Steine und weisse Gletscher. Wir staunen und machen Fotos. Vor Heard liegt noch eine ganz kleine neue Insel, sie ist erst letztes Jahr durch die vulkanische Aktivität entstanden. Wir fahren langsam, weil durch diese Veränderungen die Seefahrtskarten nicht mehr aktuell sind und wir Acht geben müssen, nicht auf Grund zu laufen. Und während wir so dahintuckern, lösen sich die Wolken weiter auf und geben den Blick frei auf den knapp 3000 Meter hohen Vulkangipfel.

Wir bleiben nicht lange vor der Insel Heard und sobald wir das sie umgebende Schutzgebiet verlassen haben, dürfen die Meeresforschungsprojekte wieder arbeiten. Heute steht «Trawling» an. Dafür wird eine Art Fischernetz über den Meeresboden gezogen, mit dem die Meeresforschenden die dortigen Lebewesen sammeln, um sie an Bord zu untersuchen. Sie holen damit eine Welt an Bord, die für mich, die Atmosphärenwissenschaftlerin, völlig exotisch ist. Die Fangnetze sind voll mit Schwämmen, Seegurken, Seesternen und vielen kleinen Lebewesen, die ich noch nie gesehen habe. Am meisten fasziniert mich ein kleiner orangener Oktopus: Er ist so gross wie ein Fünffrankenstück, hat winzige Saugnäpfe und grosse Augen. Die Profis arbeiten zusammen mit uns Freiwilligen bis spät in die Nacht, um alles aus den Netzen zu holen, zu sortieren, biologisch zu bestimmen und teilweise in Alkohol zu konservieren. Anschliessend sitzen wir noch gemütlich unter Deck beisammen, zufrieden mit unserem Tageswerk und gespannt auf die nächste Etappe.