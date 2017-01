Während bei uns klar die 13 als grösste Unglückszahl gilt, fürchtet man sich in China vor der Zahl 4. Dass diese Zahl im Land der Morgenröte so negativ belastet ist, liegt daran, dass die Vier gleich wie das Wort für Tod (Si) ausgesprochen wird. Die Zahl wird als so unheilvoll angesehen, dass man in China bei der Anzahl Gäste einer Feier nie eine Vier hat. Auch Firmengründungen werden kaum je an einem Tag vollzogen, der eine Vier enthält.