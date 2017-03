Picknicken ist nicht länger eine lästige Notwendigkeit wie im Mittelalter, als die Erntearbeiter draussen ihr Mittagessen verspeisten, um keine Zeit zu verlieren, und Reisende unterwegs rasteten, weil in keinem Gasthof mehr ein Platz zu finden war. Heute ist Picknicken so beliebt und weit verbreitet wie lange nicht mehr. Der Platz in den Parks wird Jahr für Jahr knapper, denn das Picknick wird in lauen Sommernächten einem Restaurantbesuch klar vorgezogen. Weil es romantischer ist, weil irgendwann der Mond über den Hügeln aufgeht, und weil man nur noch von den Grillen unterbrochen wird. Aber auch, weil es gesellig ist, gemütlicher als ein Restaurantbesuch auf harten Stühlen, und sich die Nächte unendlich in die Länge ziehen können. Und vor allem, weil man draussen sein kann, nachdem man neun Stunden die stickige Luft in den Grossraumbüros eingesogen hat. Weil man für einmal keine Mauern um sich findet und sich ganz frei fühlt inmitten der knorrigen Bäume, die beschützend ihre Arme über einen halten.

Glaubt man verschiedenen Quellen, tauchte der Begriff «Picknick» erstmals 1692 in Frankreich auf. Das Wort «pique-nique» findet sich in der Veröffentlichung von Tony Willis «Origines de la Langue Française». «Piquer» heisst dabei «picken» und «nique» steht für eine Kleinigkeit (veraltet), wobei anfangs noch nicht das eigentliche Picknick damit gemeint war, sondern ein Essen, zu dem verschiedene Personen Speisen und Getränke mitbrachten.