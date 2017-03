Liam will keine spirituelle Grenzerfahrung machen, er will sich nicht selber finden und sich nicht in der Unendlichkeit des Universums verlieren. Liam will nur seinen Computercode optimieren. «Das LSD hilft dabei», sagt er und leert das Glas mit der Drogen-Mischung. Seine Angestellten schauen nicht mal von ihren Bildschirmen auf.

Als der Informatiker vor drei Jahren nach San Francisco zog, brachte er nicht die viel besungenen Blumen im Haar, sondern seinen Laptop und einen ambitiösen Businessplan mit. Liam ist 26 Jahre alt, Startup-Gründer und Arbeitstier. Mit den Hippies, welche diese Stadt in den 60er-Jahren bevölkerten, hat er nichts gemeinsam. Ausser eben die Begeisterung für Lysergsäurediethylamid, kurz LSD: jene psychedelische Droge, die mit ihrer bewusstseinserweiternden Wirkung eine ganze Generation geprägt hat.

Nur knappe zwei Kilometer ist Liams Büro vom Golden Gate Park entfernt, wo 1967 während des «Summer of Love» Tausende Menschen gemeinsam psychedelische Trips erlebten. «Turn on, tune in, drop out» hat sich zum Slogan für die revolutionäre Gegenkultur der Hippies entwickelt, welche ohne LSD wohl nicht möglich gewesen wäre. Jetzt, 50 Jahre später, erlebt dieselbe Droge in derselben Stadt eine Renaissance – auch wenn sich diese weit weniger farbig und ausgelassen präsentiert als damals.

Kleine Dosis, grosse Wirkung

Liam konsumiert durchschnittlich einmal pro Woche LSD – nicht wenn er zu einer ausschweifenden Partynacht aufbricht, sondern wenn ihm ein intensiver Arbeitstag bevorsteht. Denn im Fläschchen, welches er in der obersten Schublade seines Schreibtisches aufbewahrt, befinden sich nur winzige Spuren der Droge. Etwa zehn Mikrogramm nehme er jeweils ein, erklärt der Informatiker, das sei für ihn die perfekte Menge. Es ist nur gerade ein Zehntel einer klassischen LSD-Dosis. Denn beim Microdosing werden psychedelische Substanzen – meist LSD oder psilocybinhaltige Pilze – in derart geringen Mengen konsumiert, dass man zwar eine leichte Wirkung spürt, aber weit weg ist vom eigentlichen Trip.

Stattdessen sollen damit Konzentration und Kreativität gesteigert werden. «Wenn ich eine Mikrodosis nehme, kann ich mich danach viel besser auf meine Arbeit fokussieren, ich brenne nicht aus und bin kreativer», erklärt Liam. Die Wirkung halte etwa zwei Tage an, wirke sich zudem auch noch positiv auf seine Stimmung aus. Er ist überzeugt, dass die Substanz auf diese Weise wesentlich zu seinem beruflichen Erfolg beiträgt. Mit dieser Haltung ist er nicht allein: Microdosing als Leistungssteigerung ist im Silicon Valley schon länger im Trend und verbreitet sich derzeit auf der ganzen Welt. Die Droge gilt als «gesunde Alternative» zum beliebten Ritalin, welches für einen ähnlichen Effekt bekannt ist, aber auch für die Gefahr der Abhängigkeit und diverse Nebenwirkungen. Sowohl in der Schweiz als auch in Amerika ist LSD nach wie vor illegal und der Besitz strafbar.

Die Wirkung von LSD ist faszinierend. Vor dem amerikanischen Verbot im Jahr 1966 wurde es regelmässig in der Psychotherapie eingesetzt, unter anderem als Mittel gegen Zwangsneurosen und Depressionen. Auch das amerikanische Militär hatte damals Interesse an der Substanz, wollte sie zuerst als Wahrheitsserum und danach als psychochemische Waffe nutzen. Heute wird LSD vor allem als Partydroge konsumiert oder für spirituelle Erfahrungen genutzt. «Microdosing ist dabei die von der Wissenschaft am stärksten vernachlässigte Anwendung», wird Albert Hofmann in mehreren Fachbüchern zitiert.