Als Eltern wird man jeden Tag mit Fragen und Problemstellungen in Zusammenhang mit seinen Kindern konfrontiert. Dürfen sie in der Nähe der viel befahrenen Strasse spielen? Sollen sie mit ihren Freunden wirklich in den Park, wo sich immer mal wieder merkwürdige Gestalten tummeln? Können sie abends alleine mit dem Velo in die Turnhalle zum Training? Und so weiter, und so fort.

Die Antwort ist immer dieselbe. Natürlich sollen, dürfen, können sie das. Entscheidend ist, was wir als Eltern ihnen als Werkzeuge mit auf den Weg geben. Ich nenne es, ganz pauschal ausgedrückt, den gesunden Menschenverstand. In vielen Lebenssituationen ist er ein hervorragender Ratgeber. Aber er kommt nicht von selber. Man muss ihn seinen Kindern beibringen. Oder einfach ausgedrückt: Ihnen gewisse Werte vermitteln und aufzeigen, was im Leben funktioniert und was eben nicht. Gefahren erkennen helfen, ohne Berührungsängste zu züchten.

Das ist mitunter einfacher gesagt als getan. Denn in unserer vernetzten, globalisierten und immer schnelllebigeren Welt prasseln die Impressionen von aussen in hohem Rhythmus auf die Kinder ein. Sie zu kanalisieren, verarbeiten und vor allem einzuschätzen, wird für sie zunehmend schwieriger. Es ist die Hauptaufgabe der Eltern, ihrem Nachwuchs im Umgang mit dieser Dauerberieselung zu helfen. Was ist wichtig? Was ist einfach nur blöd? Und vor allem: Was ist gefährlich?

Das gilt vor allem für den Umgang mit den sozialen Medien. Irgendwann kommt der Zeitpunkt unweigerlich, wo man seine Kinder nicht mehr aus dieser Welt aussperren darf. Handy und Tablet sind zu unverzichtbaren Bestandteilen unseres Lebens geworden – unabhängig davon, ob man das gut findet oder nicht. Es ist die Realität. Sich ihr zu verweigern, ist zweck- und sinnlos. Gleichzeitig tut sich für die Kids eine neue Welt auf: Facebook, Instagram, Snapchat. Genau wie im «richtigen» Leben gilt auch hier: Man darf, kann, soll diese Plattformen nutzen. Entscheidend ist aber auch hier, dass die Eltern das nötige Werkzeug mitgeben. Wie auf der Strasse, im Park oder auf dem Weg zur Turnhalle lauern Gefahren. Wenn man sie kennt und weiss, wie man mit ihnen umgehen muss, dann sind solche Situationen genau das, was sie sein sollen: alltäglich.