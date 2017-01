Die junge Designerin steigt vor der Sihlpost am Zürcher Hauptbahnhof vom Sattel. Auch an diesem kalten Wintermorgen hat sie das Fahrrad zur Arbeit genommen. Lediglich zehn Minuten brauche sie von ihrer Stadtwohnung im Kreis 4 zum neuen Bürogebäude an der Europaallee.

Anders war das, als die Google-Designerin noch am Hauptsitz im Silicon Valley gearbeitet hat. Damals wurde sie von einem schwarzen Bus mit getönten Scheiben in San Francisco abgeholt und zusammen mit anderen «Googlern» eine Stunde südwärts durch den Stau nach Mountain View chauffiert. «Wie viel besser ist doch eine kurze Fahrradfahrt durch Zürich!», schwärmt die Dänin.

Arbeit, Wohnen, Freizeit – hier ist alles nahe beisammen; die Luft sauber und die Berge nicht fern. Das ist einer der Gründe, warum Zürich immer wieder zu einer jener Städte mit der besten Lebensqualität gewählt wird. Und das ist mit der Grund, warum der amerikanische Internet-Konzern entschieden hat, seinen Standort in der Limmatstadt auszubauen.

Unisextoiletten und Hüpfspiele

Am Dienstag wurden die neuen Räumlichkeiten in der alten Sihlpost eingeweiht. Bundesrat Johann Schneider-Ammann reiste nach der WEF-Eröffnung direkt nach Zürich. Und auch Eric Schmidt, der langjährige Google-Chef und heutige Präsident der neuen Konzern-Holding Alphabet, war vor Ort.

Die Büros sind im typischen verspielten Google-Charme gestaltet und bieten viele Rückzugsmöglichkeiten für Meetings und Telefonate. Es gibt Unisextoiletten und auf den Boden gemalte Hüpfspiele. Im dazugehörigen Restaurant essen Mitarbeiter gesund und umsonst. Einige von ihnen tragen T-Shirts mit der Aufschrift «Zoogler» – eine Zusammensetzung aus «Zürich» und «Google», so werden die Mitarbeiter hier genannt.

Übertrieben hip sind die Räume aber nicht. Es gibt keine Google-Rutschbahnen. Stattdessen werden Motive und Einrichtung der alten Sihlpost geschickt in die Innenarchitektur aufgenommen. Signets mit dem Posthorn sind ebenso zu sehen, wie ein alter Briefkasten mit der Aufschrift «PTT».

Die Sihlpost selbst bietet Platz vor 300 Entwickler, verteilt auf drei Stockwerke. Doch in den nächsten Jahren werden stetig weitere Gebäude an der noch im Bau befindenden Europaallee in den Google-Campus integriert. Zusammen mit dem bisherigen Standort auf dem Hürlimann-Areal, wo derzeit rund 2000 Angestellte aus 75 Nationen arbeiten, sollen in Zürich dereinst 5000 Mitarbeiter tätig sein.

Schon jetzt ist Zürich für Google der wichtigste Entwicklungsstandort ausserhalb der USA. Zwar ist in Grossbritannien ein Campus mit 7000 Mitarbeitern geplant, diese werden aber nicht primär in der Entwicklung tätig sein. Neben der erwähnten hohen Lebensqualität ist die ETH der zweite Grund, weshalb Google so sehr auf die Limmatstadt setzt. Die Hochschule ist insbesondere für Informatik eine der Topadressen. «Hier gibt es viele sehr gut ausgebildete Talente mit Zukunftsvisionen», sagt Patrick Warnking, der Chef von Google-Schweiz.

Ein Baselbieter für Zürich

Bereits 2004, bloss sechs Jahre nachdem der Suchmaschinenanbieter Google in Kalifornien gegründet wurde, hat das Unternehmen ein Büro in der Schweiz eröffnet. Dass Zürich in den Überlegungen des US-Konzerns so wichtig wurde, hat die Limmatstadt massgeblich einem Baselbieter zu verdanken: Urs Hölzle. Der ehemalige ETH-Student doktorierte 1994 in Stanford in Informatik, wo er die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin kennenlernte; einige Jahre später liess er sich als achter Mitarbeiter bei der damaligen Garagenfirma Google einstellen. Heute ist der 52-Jährige, Vizepräsident und für das Cloud-Geschäft zuständig. Er war es, der den Standort Zürich ins Gespräch brachte.

«Nach Zürich zu kommen, war eine der besten Ideen, die wir je hatten», sagt er an der Eröffnung der neuen Google-Gebäude. Und für gute Ideen ist Google schliesslich bekannt. So hat der als Suchmaschinist grossgewordene Konzern sein Betätigungsfeld ständig ausgebaut: etwa durch die Lancierung des Kartendiensts Google Maps 2005, den Kauf des Videoportals Youtube 2006, oder die Entwicklung des mobilen Betriebssystems Android 2008.

Der ultimative mobile Assistent

Die neuste Entwicklung ist der, letztes Jahr vorgestellte Google Assistant. «Wir entwickeln einen ultimativen mobilen Assistenten, der den Menschen im täglichen Leben hilft, damit sie auf die Dinge konzentrieren können, die wirklich zählen», erklärt Beshad Bezhadi, einer der leitenden Entwickler in Zürich.

Der smarte Assistent, versteht natürliche Sprache (derzeit nur Englisch), gibt Antworten auf Fragen, speichert Erinnerungen und versendet Mails, wenn man ihm den Auftrag gibt. Man kann mit ihm auch einfach plaudern. Der Assistant ist fester Bestandteil des neuen Google-Smarphone Pixel, der Chat-App Allo und des Lautsprechers Google Home. Wesentliche Bestandteile der Software werden in Zürich entwickelt. Unteranderem forscht hier ein Team am maschinellen Lernen, daran also, wie Computerprogramme ihre Fähigkeiten selber optimieren.

Dereinst soll der Assisstent etwa selbstständig einen Flug buchen oder Blumen für die Freundin bestellen können. Oder er soll uns am Morgen früher Wecken, wenn die Strassen verstopft sind, sodass wir trotz Stau rechtzeitig am Arbeitsplatz ankommen. Zumindest Letzteres ist für die Googler in Zürich nicht nötig, die entspannt mit dem Fahrrad in die Sihlpost radeln.