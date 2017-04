Der Machtkampf der Muskelprotze geht jedenfalls in die nächste Runde: Mit «kleiner Bruder» verweist Diesel den ehemaligen Wrestler klar auf seinen Platz in der «Fast & Furious»-Familie. Und auch seine weiteren Ausführungen sprechen Bände: «Wenn du der bist, der seit Teil drei, ‹Tokyo Drift›, die Mythologie der Filmserie entwirft, wirst du schnell der Sündenbock für vieles – ob die Produktion den Terminplan nicht im Griff hat oder was auch immer, es lastet alles auf meinen Schultern», erklärt Diesel. «Das muss ich akzeptieren, wenn ich einen so grossen Film mit so vielen Schauspielern stemmen will. Es brauchen alle ihre Zeit vor der Kamera, um zu brillieren. Ich bin stolz, wie gut Dwayne im Film ist, und überhaupt auch darauf, ihn nach ‹Tooth Fairy› für die ‹Fast & Furious›-Serie engagiert zu haben.»

Die Rolle sei laut Diesel ja eigentlich für Tommy Lee Jones geschrieben worden. «Was immer Dwayne im Film leistet, ich habe es mitkreiert.»