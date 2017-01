Während in einer Berner Vorstadtgemeinde Lokalwahlen anstehen, sieht sich ein gut situierter und latent fremdenfeindlicher FDP-Kandidat gezwungen, einen illegalen afrikanischen Migranten in seinem Haus zu verstecken, weil sich dieser bei schwarz eingekaufter Gartenarbeit mit einer Heckenschere am Bein verletzt hat. Fliegt die Sache auf, riskiert der Papierlose die Ausschaffung – und der Politiker die Schlappe am Wahltag.

Man muss den Plot der Schweizer Filmkomödie «Usgrächnet Gähwilers» nicht auf die feine Waagschale legen: Er ist offensichtlich ein konstruierter Vorwand, um möglichst gegensätzliche Figuren zu verknüpfen und die daraus resultierenden komischen Effekte auszuspielen. Was auf diese eher unsubtile Ausgangslage eigentlich folgen müsste, ist ein derber, politisch inkorrekter Schwank rund um Vorurteile und Stereotype.

Slapstick und schwarzer Humor

Wer sich mit dieser Erwartungshaltung ins Kino begibt, riskiert unter Umständen eine milde Enttäuschung: Das Drehbuch von «Usgrächnet Gähwilers» geht auffallend vorsichtig um mit Slapstick, Schenkelklopfern und Schadenfreude. Anfänglich wird zwar noch mit Klischees gespielt: Der FDP-Mann Gähwiler lacht an einem Apéro hämisch über baldiges Früh-Serbisch an den Schulen; und der Afrikaner Ngundu darf beim Gärtnern genüsslich die Nachbarstochter im Bikini beäugen.