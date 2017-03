Rosenberg stelle die Dependance des Theaters Neumarkt, die kleine Spielstätte in der Chorgasse, den Dörfli-Bewohnern "als vertrauensvolle Sorgen-Annahmestelle" zur Verfügung, schreibt das Theater Neumarkt in seiner Medienmitteilung vom Mittwoch.

Der in Zürich aufgewachsene Regisseur, der als "artist in residence" fungiert, "interessiert sich für Sorgen und wie man sich ihrer entledigt", so das Theater. Er biete den Leuten im Quartier die Möglichkeit, "belastendes oder lästiges psychisches und physisches Material bei ihm zu entsorgen". Von der leeren Coladose bis zum Liebeskummer kann bei Rosenberg alles deponiert werden.

Vom 22. März bis 1. April soll so "ein Museum der Sorglosigkeit" entstehen, lässt sich Rosenberg vernehmen. Er präsentiert seine Sammlung am 31. März und am 1. April jeweils um 20.30 Uhr.