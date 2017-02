Martin Scorsese, Sie haben über 25 Jahre versucht, den Roman «Silence» des japanischen Katholiken Shūsaku Endō zu verfilmen. Wieso hat es so lange gedauert, bis der Film über einen portugiesischen Missionar im Japan des 17. Jahrhunderts zustande kam?

Martin Scorsese: Es gab viele Gründe: Ich war lange nicht fähig, ein gutes Drehbuch zu schreiben. Ich habe es mit Jay Cocks 1991 oder 1992 erstmals versucht. Weder wussten wir, was an politischen oder kulturellen Aspekten am wichtigsten war, noch wie wir den Schluss umsetzen sollten. Dann kam unser Rechte-Inhaber Vittorio Cecchi Gori, der inzwischen Senator in Italien geworden war, wegen Wirtschaftsdelikten ins Gefängnis. Die rechtlichen und finanziellen Probleme zu lösen, war ein gordischer Knoten.

Was löste ihn schliesslich?

Was das Drehen nach einigen Fehlstarts letztlich ermöglichte, war die Idee von Regie-Kollege Ang Lee: Ich solle doch in Taiwan drehen. Das würde die Kosten senken.

Wie waren die Dreharbeiten in Taiwan?

Es war eine unglaubliche Erfahrung. Wir hatten 100 Übersetzer auf dem Set. Meine Übersetzerin Eriko Miagawa war eigentlich meine Co-Regisseurin. Leider gab es auch eine Tragödie. Noch vor den Dreharbeiten stürzte ein Mann des Sicherheits-Teams zu Tode. Das Team sollte überprüfen, ob alte Sets brauchbar und sicher waren. Aber ein Bau stürzte ein. Zuerst wollte ich die ganze Sache abblasen, aber dann sorgten wir dafür, dass alles dreifach abgesichert wurde.

«Mean Streets», «The Last Temptation of Christ», «Kundun» – der auf den Prüfstand gestellte Glaube begleitet Sie durch Ihre Karriere. Hat das einen besonderen Ursprung?

Die spirituelle Suche fing früh an und hat bis heute nicht aufgehört. Ich hatte einen Priester als Vorbild, als ich ein Teenager war. Er gab mir allerlei Bücher zu lesen – von Graham Greene und Dwight Macdonald zum Beispiel. Ich wollte so sein wie er und ging sogar aufs Priester-Seminar. Aber im Seminar habe ich gemerkt, dass die Berufung von mir selber kommen musste, und letztlich hatte ich die nicht. Man warf mich raus.

Ihre Berufung war dann das Kino?

Ja, sie kam mit «Mean Streets», «Taxi Driver» und «Raging Bull». «The Last Temptation of Christ» war ein wichtiger Schritt, religiöse Themen zu verarbeiten. Als der New Yorker Erzbischof Paul Moore den Film gesehen hatte, gab er mir «Silence» zu lesen.

Sie haben einige der wichtigsten Filme des 20. Jahrhunderts gedreht. Wie gehen Sie mit dem Druck um, diesen Standard zu halten?

Gute Frage. Ich visualisiere gerne und dazu brauche ich Ruhe. Wenn ich also aufs Set komme, werden alle ruhig. Das ist der Moment, in dem ich spüre, dass ich jetzt etwas Grossartiges hinlegen muss. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich tue mein Bestes und überlege mir zuvor gut, ob ich jahrelang an einem Projekt bleibe und Zeit und Geld dafür opfern will. Den einen wirds gefallen, den anderen nicht. Am besten liest man gar nichts darüber.

Das Erzähl-Kino wandert immer mehr ins Fernsehen ab. Sie haben auch schon Serien produziert. Sehen Sie schwarz fürs Erzähl-Kino?

Nein, ich bin in der vorteilhaften Lage, dass mich prominente Schauspieler wie Robert De Niro und Leonardo DiCaprio unterstützen. Trotzdem: Ein Film wie «Shutter Island» wäre heute kaum realisierbar mit dem Budget von damals. Aber wenn man einen Film wirklich machen will, dann macht man ihn auch irgendwie. So, wie wir damals «Mean Streets» und «Taxi Driver» gemacht haben.

In «Silence» spielt ausnahmsweise Andrew Garfield die Hauptrolle. Weil er die «Spider-Man»-Fans mit ins Kino lockt?

Mir ist er eher in «Boy A» und in «Never Let Me Go» aufgefallen, aber er war auch als Spider-Man gut. Seine Seele ist sehr präsent. Weil es so lange dauerte, hatte ich ursprünglich andere Schauspieler im Kopf, aber die waren inzwischen zu alt oder waren einfach nicht genug berührt von der Rolle. Sie betrachteten sie als zu religiös und wussten daher nicht, wie sie zu interpretieren sei.

Fanatismus und wirtschaftliche Interessen sind immer wieder Hintergrund religiöser Auseinandersetzungen. Inwiefern sehen Sie Parallelen zwischen der damaligen Kolonialzeit und heute?

Es ist schon seltsam, dass der Film nach so vielen Jahren gerade jetzt in die Kinos kommt, wo die Welt in nationalistischen Protektionismen auseinanderfällt. Ich kann die Gründe für Protektionismus schon nachvollziehen, aber er schafft nur Widersacher. Da wird dann um Land, Wasser und Öl gestritten. Hitler wie Stalin betrachteten Osteuropa als unnütze Esser. Mundpropaganda verbreitete diese Idee und begünstigte ihren Expansionskurs. Ich spüre die Gefahr, die Abschottung mit sich bringt. Religion wird in diesem Klima zum politischen Instrument. Es wird einem eingetrichtert, man tue etwas für Gott, was aber in Wirklichkeit überhaupt nicht der Fall ist. Es scheint, als machten wir Rückschritte. Und das beunruhigt mich.