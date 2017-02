Machtmissbrauch ist in der Politik ein alter Zopf. Aber seit einiger Zeit wird in den westlichen Demokratien auch rhetorisch rohe Gewalt ausgeübt. Man unterwirft und verletzt mit Worten. Wo sehen Sie die Gründe?

Ich denke, ein grosser Teil der Bevölkerung sieht sich durch den klassischen Humanismus, wie linke Parteien ihn hundert Jahre lang propagiert haben, und dessen Werte wie Toleranz und Solidarität nicht mehr gemeint. Nur aufs Universelle fokussiert, sind die konkreten Nöte, die Ängste und eben auch die Abwehrreflexe der Menschen aus dem Blick geraten. Viele Menschen können mit der Globalisierung wenig bis nichts anfangen. Statt diese Menschen in eine neue Solidargemeinschaft einzubinden, hat sich in den letzten Jahrzehnten in der Politik ein rhetorischer Verhaltenskodex, eine gewisse Wirklichkeitsblindheit, ausgebildet. Bestimmte Grenzen darf man nicht überschreiten, bestimmte Dinge nicht aussprechen. Daraus erkläre ich mir diese unbändige, boshafte Freude der Trump-Wähler, dass da ein gewählter Präsident plötzlich alle Anstandsregeln hinter sich lässt und sagt: «Seht her, ich kann tun und lassen, was ich will. Die alte Welt ist tot.»

Sie sehen in dieser Boshaftigkeit also ein Ventil für eine jahrzehntelang politisch verordnete Selbstbeherrschung?

Im klassischen Faschismus gibt es dieses paradoxe Nebeneinander von Ordnungswahn und Beschmutzungsritual. Beschmutzt werden nach strengen Regeln ausgerechnet diejenigen Werte, die man vorgeblich damit schützt: Gemeinsamkeit, Religion, Tradition, Lebenskraft. In Pasolinis Film quälen ein paar Faschisten in ritualisierten Handlungen eine Gruppe Jugendlicher bis in den Tod, trotzdem wird ununterbrochen von Werten und Kultur gesprochen. Diese Anarchie ist eine Anarchie des Todes, sie gehorcht biederen Regeln. Uns interessiert, diesen Widerspruch zu überschreiten und zu einer tatsächlichen, vitalen Anarchie zu gelangen.

Welche Bedeutung haben Grenzüberschreitungen für Ihre künstlerische Arbeit?

Kunst muss über Grenzen nachdenken, über fantastische, utopische Räume, in denen das Unmögliche, das Undenkbare möglich wird. Solche Grenzüberschreitungen müssen für mich aber produktiv sein. Denn simples Provozieren, wie es in der politischen Kunst leider allzu oft geschieht, ist etwas für Doofe. Am Ende geht es in der Kunst um Transzendenz, um Schönheit und Wahrhaftigkeit.