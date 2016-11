Alicia Keys, wann haben Sie zum letzten Mal so richtig Mist gebaut?

Alicia Keys: Immerzu. Das Leben ist ein Lernen und ein Wachsen. Ich mache ständig Fehler, aber sie fallen mir immer weniger auf. Und richtig schlimme Sachen sind auch nicht dabei, das muss ich zugeben.

Seit kurzem zeigen Sie sich nur noch ungeschminkt. Für viele Menschen sind Sie das Musterbeispiel für Perfektion schlechthin: Klavier-Wunderkind, Weltstar mit 20. Und jetzt wollen ausgerechnet Sie der Welt weismachen, dass Perfektionsstreben Mist ist?

Ja. Warum denn nicht? Vieles von dem, was Sie aufzählen, habe ich nicht aus Berechnung gemacht. Ich konnte nichts dafür, dass ich das Klavier spielen liebte und immer noch liebe. Ich will nicht das Vorbild für den perfekten Menschen sein. Wenn, dann will ich das Vorbild für den lernenden Menschen sein. Ich bin neugierig, schnuppere überall herum und sauge alles auf.

Wie fühlt es sich an, plötzlich ohne Make-up fotografiert zu werden?

Erst war das ungewohnt und auch ein bisschen seltsam. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Du fühlst dich so roh und so offen und so unverstellt. Make-up ist wie eine Rüstung, die dir vorgaukelt, stark und unverwundbar zu sein. Dabei ist es doch viel befreiender, auch mal schwach sein zu dürfen.

Aber wieso machen Sie gleich eine Kampagne gegen das Schminken daraus?

Ich denke einfach, dass ich vielen aus der Seele spreche. Ich möchte eine Debatte starten oder zumindest eine Unterhaltung. Und ich freue mich, wenn mir Frauen sagen oder schreiben «Mensch, Alicia, ich fühle mich genauso wie du», oder «Das kann ich total gut nachempfinden». Früher war ich ein viel unsicherer Mensch als heute, ich wusste nicht so genau, was Schönheit eigentlich ist. Ich war verwirrt, ob ich nun schön bin oder nicht und woran ich das merke.

Sie stammen aus armen Verhältnissen. Ihre Mutter war alleinerziehend. Was haben Sie von ihr

gelernt, in Bezug auf das Muttersein?

Meine Mutter musste viel arbeiten, aber sie war da für mich, sie hat sich Zeit genommen und war voller Liebe. Ich weiss noch, wie wichtig es ihr war, dass sie mich wie einen gleichwertigen Menschen behandelt. Auf Augenhöhe, auch wenn ich ein kleines Kind war. Darüber sprechen wir heute noch manchmal. So mache ich es mit meinen Jungs auch. Wir reden total viel zusammen, ich bringe ihnen bei, wie man sich gut artikuliert, wie man seine Wünsche äussert. Denn so, wie du die Leute ansprichst, so wirst du wahrgenommen.

Ihr Sohn Egypt soll ja auch schon so ein kleines Musikgenie sein. Stimmt es, dass er Beats für den Hip-Hop-Künstler Kendrick Lamar gemacht hat?

(lacht) Hat er. Er ist echt verdammt musikalisch. Seit er mit zwei Jahren mit mir auf Tournee war, geht er ans Schlagzeug, ans Klavier, spielt Melodien und denkt sich schon selbst kleine Lieder aus. Er geniesst es richtig, und ich finde es grossartig, wie sehr er unser Klavier in Beschlag nimmt.

Hat Ihr neues Album «Here» eigentlich thematisch einen roten Faden?

Das ganze Album ist mein Liebesbrief an New York. Ich bin dort geboren und habe mein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht. Die ganze Platte ist tief in New York verwurzelt und ist so kraftvoll wie die Stadt selbst.

Ihr Song «Holy War» ist sehr politisch. Sie sagen darin, wir müssten uns entscheiden, ob wir Mauern bauen oder niederreissen wollen, ob wir uns selbst einschliessen oder rausgehen wollen. Ihre Meinung drückt da ganz deutlich durch.

Ja, aber um Sex geht es auch noch (lacht). Das Lied entstand recht schnell, man muss sich ja nur kurz umschauen oder die Zeitung eines x-beliebigen Tages lesen. Wir sind so viel Hass, so viel Diskriminierung, so viel Ungerechtigkeit ausgesetzt, also das macht einen ja ganz fertig. Aber wir dürfen uns nicht verstecken, wir müssen laut sein und Fairness einfordern. Keine Religion, keine Sexualität, kein Mensch ist besser als der andere. Eigentlich sollte man das ja niemandem mehr erklären müssen.

Sie sind mit den Obamas befreundet. Zufrieden mit dem, was Barack Obama erreicht hat?

Ich gehöre zu den Leuten, die in der Bilanz seiner Amtszeit ein halb volles und nicht ein halb leeres Glas sehen. Er hat einen guten Job gemacht. Und jetzt müssen wir sehen, wo das Land steht. Also ich weiss zumindest, wo ich stehe.

Sie sind auf dem Parteitag der Demokraten aufgetreten und unterstützen Hillary Clinton. Machen sie sich Sorgen, dass Donald Trump die Wahl gewinnen könnte?

Es ist eine absurde Vorstellung, die es zu verhindern gilt. Wie? Ganz einfach. Wer Trump stoppen will, der muss für Hillary stimmen.

Ihnen werden zuweilen selbst politische Ambitionen nachgesagt.

Aber immer nur von den Medien (lacht). Ich sehe mich nicht als Politikerin.

«Here» von Alicia Keys. RCA Records. Ab Freitag im Handel.