Wir sind schön und hören das gern. Der Fotograf Shane Lavalette ist Amerikaner und hat die hiesige viel besungene Pracht während seiner Schweiz-Reise tatsächlich angetroffen. Die Werbung lüge nicht: «Es gibt schöne Berge hier.» Lavalette ist einer von fünf Kunstschaffenden, die von Schweiz Tourismus eingeladen wurden, einen fremden Blick auf die Schweiz zu werfen. Der 1978 geborene New Yorker hat einen konzeptionellen Ansatz gewählt. Er hat sich mit dem Schweizer Fotografen Theo Frey (1908–1997) auseinandergesetzt. Dieser hatte für eine Präsentation auf der Schweizerischen Landesausstellung von 1939 zwölf Dörfer besucht und systematisch fotografiert. Lavalette hat die genau gleiche Reise, die ihn unter anderem nach Schwyz und ins Waadtland führte, angetreten und dabei seine eigenen Bilder gefunden.

Diese bilden den Auftakt zur Schau «Fremdvertraut. Aussensichten auf die Schweiz», die zurzeit in der Fotostiftung Schweiz in Winterthur zu sehen ist und in Kooperation mit dem Musée de l’Elysée entstanden ist. Lavalette präsentiert unter dem Motto «Still (Noon)» Porträts, Stillleben und Landschaften, die er mit Archivaufnahmen von Frey konfrontiert. Pilze, die von Holz Besitz ergreifen, das betörend glänzende Fell eines Pferdes, ein Mann mit Pfeife, der aussieht wie aus einem Gemälde von Albert Anker entsprungen, ergeben eine ureigene Mythologie.

Touristen wie Schauspieler

Ganz schön geheimnisvoll, diese Schweiz. Wirklich? Die spektakuläre Seite des Alpenlandes hat den Engländer Simon Roberts fasziniert. Seine grossformatigen Aufnahmen zeigen die beliebtesten Aussichtsplattformen, die Touristen aus aller Welt anziehen. Roberts findet es interessant, dass Touristen dank Hashtags wie #ILoveSwitzerland selbst Teil der Social-Media-Strategie der nationalen Tourismusmarketingorganisation Schweiz Tourismus würden. Während die ersten mehrheitlich englischen Touristen im 18. Jahrhundert in der Schweizer Landschaft noch das Sublime – den schönen Schauer – suchten, diene die Bergkulisse heute als Bühne für die eigene Inszenierung. Ist das Theaterstück nicht stets dasselbe? «Keineswegs», kontert Roberts. Wenn sich Inder in Saris bei Minusgraden im Bollywoodstil formierten, werde etwas ganz anderes gespielt, als wenn Deutsche, Engländer oder Südkoreaner sich und die Berge kurz und schmerzlos porträtierten. Was alle eint: Lange wird nicht kontempliert und gefroren – es gilt, effektiv zu posen.

Die Vielfalt der Schweiz hat die Mexikanerin Alinka Echeverría nicht via Landschaft, sondern anhand von Menschen eingefangen. Der studierten Sozialanthropologin ist der berührendste Beitrag der dichten Schau gelungen. Sie hat die Schweiz im Sommer besucht und stiess auf Schnee. So entstand ihr suggestiv-poetischer Arbeitstitel «La neige en été». Fotografiert hat Echeverría 122 Teenager aus allen Landesteilen. Manchen ist sie nur flüchtig begegnet, wie etwa der jungen Frau im Bus, die mit ihrem Handy beschäftigt für eine ganze Generation zu stehen scheint. Mit anderen hat sie sich angefreundet. Sie konnte wochenweise bei ihnen übernachten und teil an deren Alltag haben. So sind auch intimere Bilder entstanden wie etwa jenes einer jungen Frau, die einen Blick draufhat, der eines James Dean würdig ist. «Was soll der Mist?», scheint sie sich zu fragen. Ein Bild von universeller Gültigkeit, das irgendwo auf der Welt hätte entstehen können. Das spezifisch Schweizerische fand Echeverría in der starken regionalen Verhaftung der Jugendlichen: «Es hat mich erstaunt, dass es Tessiner gibt, die noch nie in der Romandie waren und umgekehrt.»

An der Grenze

Während Echeverría die Grenzen zwischen Jugend und Erwachsenenalter dokumentierte, hat sich die deutsche Fotografin Eva Leitolf mit tatsächlichen Grenzen beschäftigt. Wie werden diese festgelegt und verteidigt? Wer gehört in dieses Land und wer nicht? Für ihr Projekt «Matters of Negotiation. Annäherungen an die Schweiz» hat sie Randgebiete fotografiert. Eine etwas gar kopflastige Arbeit, die allerdings beweist, dass Schweiz Tourismus bei diesem Jubiläumsprojekt auch für kritische Positionen offen war.

Gänzlich fremd war die Schweiz dem Chinesen Zhang Xiao. Er war zum ersten Mal für ein Projekt im Ausland und hatte mit Sprachproblemen zu kämpfen. Auf einen Dolmetscher hatte er bewusst verzichtet: «Erstens arbeite ich gerne allein, und zweitens wollte ich unbeeinflusst das Land entdecken.» Unterwegs war er – ganz schön schweizerisch – mit dem Zug, mit dem Fahrrad und zu Fuss. Entstanden ist das Projekt «The River», bei dem der Rhein als roter Faden dient. Zhang Xiao hat schon in anderen Projekten das Lebenselixier Wasser zum Thema gemacht. Diesmal hat Xiao etwa seine Begegnung mit sich am Fluss selbst fotografierenden Hochzeitsgästen dokumentiert. Seine ersten Eindrücke des Landes? «So sauber, so schön, so frisch.» Verheissungsvoller hätte es Schweiz Tourismus nicht formulieren können.