Der Preis ist mit insgesamt 50'000 Euro für eine Ausstellung samt Katalog sowie ein Preisgeld dotiert. Fries wurde 1955 in Beromünster (LU) geboren, lebt und arbeitet aber in Düsseldorf und München. Sie hat bei Gerhard Richter Malerei studiert und eine Professur für Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste in München inne.

Die Auszeichnung soll zur Ausstellungseröffnung im November 2017 übergeben werden.