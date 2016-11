Viel Zeit zahlt sich aus

Kreative Ideen und der Einfluss unterschiedlicher Geschmäcker – die Vielschichtigkeit ist die Essenz dieser Platte. Die Pedestrians nutzten die viele Zeit, die ihnen zur Verfügung stand. Sie gingen geordneter vor. Professioneller. Auch das spürt man auf «What’s the Difference». Loic Bawidamann und Raphael Erhardt sind sich in diesem Fall einig: «Das ist das, was diese EP auszeichnet. Sie ist ausgefeilter und kreativer. Wir hatten Zeit.» Sie hätten an den Backing Vocals gefeilt und unterschiedliche Nuancen in die Musik eingearbeitet, fügt Bawidamann an. Sie konnten ausprobieren und sich kreativ ausleben. Ihrem Stil jedoch bleiben sie auch auf dieser Platte treu: Eine spannende Mischung aus Reggae-Klängen, Jazz-Harmonien und Pop-Einlagen. Ein weiterer Unterschied zu den letzten EPs sind die Gefühle. Die Emotionen in der Stimme des Sängers Mike Bill, aber auch in der Musik sind wichtiger geworden. Die Tour im Sommer hat ihre Spuren hinterlassen. Denn die Gefühle, welche die Jungs von der Tour ins Studio mitnahmen, waren Mut, Kreativität und Lockerheit. So klingt auch die Platte.

Nun hoffen die Fussgänger, dass sie fürs nächste Album die Qualität halten können. Die Erwartungen zumindest sind gross, haben die Musiker doch drei EPs in drei Jahren herausgegeben und ungefähr hundert Konzerte gespielt. «35 Konzerte waren es allein auf der Tour», sagt Raphael Erhardt. Das sei auch anstrengend. Deshalb finden die jungen Musiker im Uni-Alltag ihren Ausgleich. Es wäre schön, irgendwann von der Musik leben zu können, fügen sie an, aber sie würden die Abwechslung gerade sehr schätzen.

Im Winter werden wieder einige Konzerte gespielt, das wichtigste davon findet in Baden statt – im Nordportal. Dort feiern die Pedestrians am 14. Januar die Release-Show von ihrem neuen Album «What’s the Difference?»

The Pedestrians What’s the Difference? (Gadget)