Das Kirchenoberhaupt nahm den Preis bereits am Donnerstag in Rom entgegen, wie laut Kathpress die "Hubert Burda Media" als Preisstifterin am Freitag in München bekanntgab. Überbringerin des "Bambi" im Apostolischen Palast war die in Berlin lebende syrische Schwimmsportlerin Yusra Mardini, die bei den Olympischen Spielen in Rio im Flüchtlingsteam angetreten war.

Die Verleihung des Bambi an Papst Franziskus wird am kommenden Donnerstag während der Live-Sendung "Bambi 2016" im deutschen Fernsehen zu sehen sein.