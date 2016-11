«Dieses Feuer schert sich nicht um uns», sinniert Werner Herzog in seinem neuen Dokumentarfilm «In den Tiefen des Infernos», der seit wenigen Tagen auf dem Streamingportal Netflix läuft. «Für Kakerlaken, Reptilien und Menschen hat diese brodelnde Masse nur eines übrig: monumentale Gleichgültigkeit.» Es ist fast schon eine nihilistische Ehrfurcht, die der deutsche Filmemacher Vulkanen und ihrer destruktiven Gewalt entgegenbringt.

Herzogs Herz hat schon immer für diese feurige Höllenschlunde gebrannt. Bereits 1977 drehte er mit «La Soufrière» eine Kurzdoku über eine bevorstehende Mega-Eruption in Guadeloupe. Und 2007 reiste er für «Encounters at the End of the World» in die Antarktis, wo ebenfalls ein aktiver Vulkan lodert. Dort lernte er auch den britischen Vulkanologen Clive Oppenheimer kennen, mit dem Herzog nun für «In den Tiefen des Infernos» aktive Vulkane an Orten wie Indonesien, Äthiopien und Island aufgesucht hat.

Seltene und kostbare Einblicke

Herzog fängt das gewaltige Naturschauspiel in spektakulären Drohnenaufnahmen ein, aber sein wahres Interesse liegt bei den Menschen. Bei den Völkern und Stämmen, die in einer unheilvollen Co-Existenz im Schatten der gottähnlichen Feuerspeier leben und diese mit Ritualen zu besänftigen suchen. Wie funktioniert ein Leben unter dem Damoklesschwert? Herzog findet eine erstaunliche Antwort: Existenzielle Angst wird an solchen Orten mit religiösem Eifer aufgewogen. Und deshalb, analysiert Herzog, sind VulkanMythen ein besonders fruchtbarer Nährboden für Diktaturen.