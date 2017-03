Belle und das Biest stehen sich im Ballsaal gegenüber, ihre erste zarte Annäherung, dann erklingt diese unvergessliche Melodie: «Tale as old as time…» Gänsehaut. Komponiert hat das Alan Menken, ursprünglich für den Disney-Trickfilm von 1991. Natürlich ist der Song auch jetzt im neuen Kinofilm zu hören. Diese Szene, dieses Lied sind das Herzstück von «Beauty and the Beast».

Menken gewann für diesen Song einen Oscar, für den Soundtrack zum Film einen zweiten. Er komponierte auch die Musik zu «Arielle – Die Meerjungfrau», «Aladdin», «Pocahontas» und schuf viele der beliebtesten Disney-Songs aller Zeiten. 8 Oscars hat der 67-Jährige schon gesammelt – so viele wie kein anderer noch lebender Mensch.

26 Jahre nach dem Original erneut in die Welt von Belle und dem Biest einzutauchen, habe sich für ihn so angefühlt, als sei er gar nie weggewesen, erzählt Alan Menken der «Schweiz am Wochenende». «Nur drei Jahre nach der Kinopremiere führten wir den Stoff auch als Musical auf dem Broadway auf, dann fand alle paar Jahre eine Jubiläumsfeier statt. ‹Beauty and the Beast› ist für mich wie ein Verwandter, den ich alle paar Jahre treffe.»