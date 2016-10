«Gölä als Popstudent? Äuä! Undenkbar!» «Pop passt nicht in einen akademischen Lehrgang!» «Kreativität kann man nicht studieren!» «Die Verschulung von Pop führt zu einer Nivellierung und untergräbt die individuellen Eigenheiten!» Und überhaupt: «Brauchen wir so was wie Eidg. dipl. Popmusiker?»

Die Skepsis war gross und weit verbreitet, als die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) 2006 erstmals ein Popstudium anbot und fünf auserwählte Poptalente ihr Studium aufnahmen. Zehn Jahre danach ist es Zeit für eine Bilanz.

Heiko Freund (48), der Leiter der Popabteilung, räumt zuerst mit einem Irrtum auf: «Wir machen keine Popstars», sagt er «das überlassen wir den Castingshows. Vielmehr geht es darum, die Poptalente auf eine ökonomische Lebensfähigkeit vorzubereiten».

Zu diesem Zweck richtet sich die Popabteilung nach den Bedürfnissen der Schweizer Musikszene. Pop-Professor Freund geht von einem diversifizierten Berufsbild aus. Das heisst: Wer in der Schweiz als Popmusiker leben will, muss mehrere Standbeine haben und in den verschiedensten Bereichen tätig sein: Auf der Bühne, im Studio sowie als Lehrer im Musikzimmer einer Musikschule. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt also nicht nur auf dem Instrument oder dem Gesang, wie bei der klassischen Musik und im Jazz.

Die Studenten werden auch im Songschreiben, der Produktion/Technik sowie in Pädagogik unterrichtet. Dazu werden sie in die Mechanismen der Musikindustrie eingeführt. Die Popabteilung richtet sich also weniger nach den akademischen Vorgaben als an der gelebten Realität eines Schweizer Popmusikers. «Es ist eine gute, solide, umfassende und typisch schweizerische Ausbildung», ist Freund überzeugt.

Pro Jahr werden fünf Talente aufgenommen, die in der Regel eine klassische Band bilden können: Also je ein Sänger, ein Gitarrist, ein Bassist, ein Schlagzeuger und ein Keyboarder. «Dabei wollen wir im Popstudium keinen spezifischen Sound kultivieren», sagt Freund. Heterogenität und Stilvielfalt ist erwünscht. «Wir wollen den Studenten helfen, ihr eigenes Ding zu machen,» sagt er weiter. Auf ihrem Weg sollen sie professionell unterstützt werden.

Freund betont, dass es eine Form der professionellen Unterstützung in der Popmusik immer gegeben hat und nennt als Beispiel den fünften Beatle, den legendären Musikproduzenten George Martin, der die kreativen Ideen der «Fab Four» umgesetzt und in Geniestreiche verwandelt hat. Und überhaupt: Selbst Selfmademan Gölä ist im Laufe seiner Karriere immer wieder von hochkarätigen und ausgebildeten Profimusikern wie dem Gitarristen Slädu unterstützt worden.