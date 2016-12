Die Überraschung war gross, als in der Schweizer Hitparade vom 9. Oktober die völlig unbekannte Band glb (good looking boys) aus Aarau die Top 10 knackte und mit ihrem Album «Turn Up» Platz 5 stürmte. Geschlagen nur von Yello, den Schwiizergoofe, Céline Dion und Bon Iver, aber noch vor internationalen Stars wie Passenger, Eric Clapton, Van Morrison oder Bruce Springsteen

Für eine Newcomer-Band ist das sehr beachtlich. «Leider hat es nicht auf Platz 1 gereicht», sagte damals Koray Sanchez selbstbewusst gegenüber der «Nordwestschweiz» und setzte die Ziele hoch: «Wir wollen der heisseste Export-Schlager seit DJ Bobo werden.»

«Nie bestellt!»

Hitparaden sind Gradmesser für den Erfolg und ein wichtiges Werbemittel. Wer in den Charts platziert ist, wird in der Regel auch in den Radios gespielt. Recherchen der «Schweiz am Sonntag» stellen den Hitparaden-Erfolg von glb aber infrage. Wie der Online-Shop cede.ch bestätigt, sind gegen hundert ausgelieferte CDs von glb mit dem Vermerk «Nie bestellt!» an cede.ch zurückgeschickt worden.

Nochmals so viele CDs sind bis heute von ihren Abnehmern nicht bezahlt worden und mussten gemahnt werden. «Das geht eindeutig über das normale Mass hinaus», sagt Philippe Stuker, der Geschäftsleiter von cede.ch. Mit anderen Worten: Auf der Liste von glb waren Adressen von Leuten, die die CD gar nie kaufen wollten.