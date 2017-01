Das neue Kleinmuseum an der Kramgasse in der Berner Altstadt gründet auf der Sammlung des Berner Blasinstrumentenbauers und -händlers Karl Burri. Sie umfasst mehr als 1300 Instrumente und ist im Dezember 2016 vom Berner Regierungsrat als weltweit einzigartig bezeichnet worden.

Eine Stiftung hat kürzlich die Sammlung von der Familie des 2003 verstorbenen Karl Burri gekauft, wie sie am Donnerstag in Bern vor den Medien bekanntgab. Die Sammlung habe kurz vor der Veräusserung ins Ausland gestanden, sagte ein Vertreter. Die Stiftung will nun die Instrumente auch erforschen. Dazu gehöre das Bespielen, hiess es.

Zur Sammlung zählt etwa ein Dudelsack aus den Jahren um 1700, der Prototyp eines Altsaxophons (1853) von dessen Erfinder Adolphe Sax und die angeblich kleinste Trompete der Welt. Sie fertigte Karl Burri für Clown Dimitri selber an.

Die Instrumentensammlung war früher bereits öffentlich zugänglich, allerdings nicht mitten in Bern und bestens präsentiert, sondern in der Art eines Schaulagers im Dorf Zimmerwald bei Bern.