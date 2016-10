Gehört als Rockmusiker solch ein Verhalten nicht irgendwie zum Job?

Exakt. Das ist ja der Mist. Für die meisten jungen Leute ist es ein attraktives Freizeitverhalten, sich zuzudröhnen und Sex zu haben. Im Büro kannst du so was nicht bringen. Rockmusiker hingegen werden für dieses Arschlochbenehmen auch noch gefeiert.

Sie stehen auf der Bühne, seit Sie 13 sind. Ist Rock ’n’ Roll eine Sucht?

Ja! Es ist nie genug. Du hast einen Hit, dann willst du den nächsten, dann den nächsten, und immer so weiter. Bei Konzerten ist es genauso. So funktioniert das menschliche Belohnungssystem. Wegen unseres Ehrgeizes liefen wir nie Gefahr, ein One Hit Wonder zu werden.

Man darf gespannt sein, wie das mit dem Kürzertreten funktioniert.

Wir setzen darauf, dass das Alter uns die Entscheidung leicht macht. Ich kann mir das Ende aber nicht richtig ausmalen. Ich habe auch Angst vor diesem Moment.

Ihr habt einen unverwechselbaren Sound geschaffen. Ist es als Band wichtig, einmalig zu klingen?

Bei uns ist das aus Versehen passiert. Wir haben einfach an unserem Sound festgehalten. Viele meckern, dass wir seit hundert Jahren ein und denselben Song spielen. Aber guck dir AC/DC an. Die machen auch immer dasselbe, und sie sind die geilste, besonderste Band der Welt.

Zu AC/DC gehen mindestens drei Generationen von Rockfans. Blickt ihr auch bei euren Konzerten in junge Gesichter?

In das ein oder andere. Neulich kam ein Mädchen zu mir und sagte: «Ich bin hier, weil du mich so an meinen Vater erinnerst.»

Sie sind benannt nach Franz von Assisi, so wie der Papst. Lustig, was?

Ja. Und es geht noch lustiger: Mein Bruder hat im letzten Film von Sacha Baron Cohen sogar den Papst gespielt. Er sieht wirklich so aus wie Franziskus.

Letztes Konzert in der Schweiz Sa 15. Okt. Hallenstadion Zürich.

CD Status Quo: That’s Fact - Acoustic II (Earmusic/phonag). Erscheint am 21. Okt.