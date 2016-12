Letzterer ist Finalist der Casting-Show "The Voice of Germany" und hat gute Chancen, diesen Sonntag diesen Titel in die Schweiz zu holen. Göläs zweite Vorband ist am 8. April die Berner Rockband Juraya.

Vor Andreas Gabaliers Auftritt am 9. April wärmen die Mundarthardrocker Hamschter und die Berliner Cover-Band The Baseballs das Publikum auf 2000 Meter über Meer auf.