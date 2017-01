Vater der ersten beiden Kinder ist der Musiker Marc Terenzi, derjenige der anderen beiden Florian Fischer.

"Wir sind bis über beide Ohren verliebt, unendlich dankbar und über-überglücklich, unseren wunderschönen kleinen Sohn und Baby-Bruder Jax Llewyn gesund in die Arme schliessen zu können!!!" schrieb die Sängerin am Dienstag auf Facebook. "Wir geniessen jetzt erstmal diese magischen ersten Kuschelwochen und ziehen uns jede Sekunde so richtig rein".