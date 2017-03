Herr Sheeran, Ihr Album beginnt mit dem Song «Eraser». Was möchten Sie auslöschen? Haben Sie in Ihrem Leben Fehler gemacht, die Sie heute bereuen?

Ed Sheeran: Alles, was ich bisher erlebt habe, positiv oder negativ, hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Daher möchte ich keine Erfahrung missen. «Eraser» ist vielmehr ein Loblied auf alles, was Schmerzen lindert – wie Musik, Bier und Freundschaft. Es geht also vor allem darum, Trost in den Dingen zu finden, die gut sind. Wenn ich jedoch etwas aus meinem Leben tilgen könnte, wären es unhöfliche, unangenehme Menschen.

Sie waren in der Schule ein Aussenseiter, wurden gemobbt. Was raten Sie Jugendlichen, die Ihr Schicksal teilen?

Ich kann sie trösten: Sobald du aus der Schule draussen bist, hilft es dir, wenn du deine Individualität auslebst. Und je mehr es dir gelingt, desto mehr kannst du erreichen, denn es macht keinen Sinn zu versuchen, jemand anders zu sein.

Wie haben Sie sich behauptet?

Ich bin nach der Schulzeit richtig aufgeblüht und habe gesehen, dass plötzlich die Leute, die mich gemobbt hatten, das schlechtere Leben führen. Am Ende gewinnt also, wer sich selbst bleibt.

Sie sind viel gereist. Welches Land hat Sie am meisten inspiriert?

Ghana, zumal in England das Vorurteil herrscht, dass sich Afrika überhaupt nicht als Feriendestination eignet. Doch ich fand die Musik, Essen, Landschaft und Leute wahnsinnig toll.

Wie kam es zu den Aufnahmen auf dem Kreuzfahrtschiff «Queen Mary II»?

Mein Co-Produzent Benny Blanco war in einen Flugzeugabsturz verwickelt, weshalb er nicht mehr fliegt. Ich wollte hingegen nicht in Amerika arbeiten. Deshalb haben wir auf der Queen Mary II, die in 9 Tagen von New York nach Southampton fährt, ein Studio eingerichtet. Es war aber kein inspirierender Ort, weshalb wir nur handwerkliche Dinge erledigt, aber kaum geschrieben haben. In geschlossenen Räumen, mitten auf dem Ozean, bin ich klaustrophobisch und nervös geworden.

Wie hat Ihre Freundin reagiert, als Sie Ihr die Liebeserklärung «Perfect» zum ersten Mal vorgespielt haben?

Ich weiss nicht, ob sie in Tränen ausbrach. Ich habe ihr das Demo per Mail geschickt, da sie ein Jahr in New York lebte. Eine Weile haben wir die kleine Wohnung, die praktisch nur aus einer Matratze auf dem Boden bestand, geteilt.

Erhalten Sie Rückmeldungen von Ex-Freundinnen, die sich in Ihren autobiografischen Texten wiedererkennen?

Dauernd! Das Beste war, als ich ein paar Lieder über die Beziehung mit der Singer-Songwriterin Nina Nesbitt geschrieben hatte, und sie kurz darauf ein Album veröffentlichte, das sich fast nur um mich drehte. Ich freute mich, denn ich dachte: Cool, jetzt sind wir quitt! Endlich muss ich kein schlechtes Gewissen haben, weil mich eine Frau zu Songs inspiriert hat.

Sie schwärmen in Ihrem Hit «Shape Of You» von den Formen einer Frau. Wie sehen Sie sich selbst?

Ich bin keiner, der sagt, «Hey, sei so wie ich». Manchmal bin ich sogar sehr unsicher betreffend meines Aussehens. Ich hatte auf jeden Fall noch nie ein Sixpack. Ich bin mir bewusst: Niemand kauft meine Musik, weil ich so gut aussehe.

Müssen Männer nicht auch höheren Erwartungen entsprechen?

Ich glaube, die meisten Frauen bevorzugen einen Mann mit etwas Speck am Knochen, der mit ihnen auch mal eine Pizza essen und ein Bier trinken geht.

Sie sind der King und Adele ist die Queen of Pop. Was verbindet und was unterscheidet Sie?

Wir haben beide tiefe Wurzeln, kommen von ganz unten und haben uns live hochgearbeitet. Ich habe Adele erlebt, als sie 17 war. Sie spielte Bass und sang eine halbe Stunde. Danach waren alle sprachlos. Adele ist jedoch eine viel klassischere Sängerin – ich würde sie mit Shirley Bassey vergleichen. Mich selbst eher nicht.

Können Sie sich vorstellen, ein Duett mit ihr zu singen?

Das müsste ein sehr spezielles Lied sein, etwas wie «Up Where We Belong» von Joe Cocker und Jennifer Warnes oder «I Will Always Love You» von Whitney Houston. Mit Adeles Ehemann Simon Konecki bin ich gut befreundet. Beim letzten Mal sind wir sogar zu viert Essen gegangen.

«Supermarket Flowers» haben Sie Ihrer verstorbenen Grossmutter gewidmet. Warum war sie Ihnen so wichtig?

Sie war eine tolle Frau. Wir haben uns jedes Wochenende getroffen. Letztes Jahr bin ich weniger gereist und habe in meiner Wohnung ein Studio eingerichtet, damit ich sie öfter im benachbarten Spital besuchen konnte.