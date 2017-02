In der britischen Industriestadt hatte sich die Gruppe 1968 zusammengefunden, zunächst als Polka Tulk Blues Band. Während ihrer Abschiedstournee "The End" war die Band fast in Originalbesetzung.

Rocksänger Ozzy Osbourne ("Paranoid") ging schon in den 90er Jahren einmal solo auf vermeintliche Abschiedstour. Mit Blick auf die letzten Konzerte von Black Sabbath sagte er aber vor einigen Monaten: "Das ist nicht eine dieser letzten Touren, wo wir ein paar Jahre warten, und dann noch eine machen."

Die Band trat immer wieder in unterschiedlichen Besetzungen auf; insgesamt hatte sie mehr als zwei Dutzend Mitglieder.