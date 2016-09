1988 wart ihr mit der CD «Countdown» Nummer 10 in den Charts ...

Steff Bürgi: Wir waren Anfang der 1980er-Jahre in Deutschland schon mit der Single «Living in a Fool’s Paradise» in den Hörercharts und auf Platz 25 der LP-Charts.

Chris Bürgi: Den nationalen Höhepunkt erreichten wir 1988 mit «Countdown» auf Platz 10 in den Schweizer Charts, dem Auftritt als Vorgruppe von Marillion im Hallenstadion Zürich 1989 sowie mit dem anschliessenden Album «The Fish Came to the Surface», das Platz 11 erreichte. Wir spielten grosse Tourneen und in vollen Häusern.

Was passierte danach?

Chris Bürgi: Anfang der 1990er-Jahre kündigte unsere Plattenfirma den Vertrag, weil kein Budget mehr für nationale Bands vorhanden war. Wir gerieten in grosse Schwierigkeiten und lösten uns 1992 auf. Aber schon bald danach begannen Steff und ich mit dem Wiederaufbau. Wir wollten die Fäden selbst ziehen. Keine Plattenfirma, kein Management. Stattdessen gründeten wir eine eigene Produktionsfirma, Chestwood Music Productions. Es war eine Befreiung. Mit «Stone and a Rose» erleben wir nun einen weiteren Höhepunkt in der Bandgeschichte. Wir liessen uns viel Zeit bei den Aufnahmen. Wir waren zehn Jahre im Studio. Es ist ein Werk, auf das wir extrem stolz sind. Unser «Opus magnus», unser reifstes Projekt. Zusammen mit den Orchesterkonzerten wird das Projekt nun vollkommen.

Live: 16. 9., 19.30 Uhr Stadttheater Olten; 17. 9., 19.30 Uhr Konzertsaal Solothurn; 21./22.10. 20 Uhr Konzertsaal Solothurn.