Lieder als Nachrichtenquelle

Calypso ist die Volksmusik der Schwarzen der Karibikinsel Trinidad und Tobago – und alles andere als harmlos. Die Lieder schufen einen Raum für freie Meinungsäusserung. Sie dienten nicht nur der Unterhaltung, vielmehr waren sie auch ein Kommunikationsmedium und eine von korrupten Politikern gefürchtete Nachrichtenquelle.

In der Heimat des Calypso waren zunächst nicht alle von den kommerziellen Versionen des Amerikaners begeistert. Umgekehrt machte Belafonte die Musik aus der Karibikinsel in der Welt populär und er blieb, was die gesellschaftliche und politische Relevanz betraf, in dessen Tradition. Belafonte widmete sich schon in jungen Jahren politischen Themen und beklagte in seinen Songs soziale Ungerechtigkeiten. Ob «Banana Boat Song» oder seine weiteren Hits «Island In The Sun» (1957) oder «Matilda» (1953). «Wenn du Harry Belafonte magst, dann machst du eine politische Aussage», sagte der Sänger selbst.

In den 60er-Jahren wurde Belafonte ein wichtiger Aktivist der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. War Berater, Vertrauter und Geldgeber von Martin Luther King, kämpfte an der Seite von Nelson Mandela gegen die Apartheid, war Mitorganisator der Aufnahmesession von «We Are The World» und kritisierte als Unicef-Botschafter die Administration von George W. Bush mit scharfen Worten. Colin Powell nannte er den «Haus-Sklaven» der Administration und scheute auch nicht vor Kritik an Präsident Barack Obama.

Bissiger als Jay-Z

Belafonte ist bis ins hohe Alter ein Aktivist geblieben, bissiger als die meisten jungen Kollegen. Mit Jay-Z und Beyoncé legte er sich schon vor fünf Jahren an, als er ihnen vorwarf, dass sie ihre gesellschaftliche Verantwortung vernachlässigten. So war es der 90-jährige Belafonte, der am Tag nach der Inauguration von Präsident Trump zusammen mit der Frauenrechtlerin Gloria Steinem den «Women’s March auf Washington» organisierte.

«Es gibt heute keine Bewegung», sagte er in diesen Tagen der «New York Times». 50 Jahre nach der Ermordung von Martin Luther King sei die Situation kein bisschen besser als damals. Die schwarze Gemeinschaft sei stumm und lethargisch. Trump sei aus diesem Vakuum der Passivität entstanden. Gleichzeitig sei Trump ein Weckruf, der die liberale amerikanische Gesellschaft aufrütteln könnte. In seiner Anklage, seiner Wut schwingt immer auch Hoffnung auf bessere Tage mit. Wie damals im «Banana Boat Song».

