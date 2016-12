Diese führt die vor allem in den 1980er-Jahren erfolgreichen Elektro-Pioniere am 30. November 2017 ins Zürcher Hallenstadion, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Der Tournee-Auftakt ist ein Tag zuvor in Frankfurt und nach der einzigen Schweizer-Show gehts weiter in Städte wie Hamburg, Wien, Stuttgart und Köln.

Das Programm wird Songs des im September erschienen Albums "Toy" sowie Hits aus vergangenen Zeiten wie "The Race", "Do it" oder "Oh Yeah" umfassen. Der Vorverkauf startet am heutigen Montag.