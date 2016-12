Die Grammy-Academy würdigt das Schweizer Mischer- und Produzenten-Gespann Ben Mühlethaler und Jamie Lewis für ihre Zusammenarbeit mit dem verstorbenen US-Superstar Prince. Das letzte Album von Prince, «HITnRUN Phase Two», ist in der Kategorie «Best Engineered Album, Non-Classical» für einen Grammy Award nominiert worden. Auf diesem Album haben Ben Mühlethaler und Jamie Lewis die beiden Songs «Rock ’n’ Roll Loveaffair» und «Big City» abgemischt.

«HITnRUN Phase Two» ist am 12. Dezember 2015 überraschend und weitgehend ohne Promotion erschienen, weshalb es erst nach dem Tod von Prince, am 21. April, in die Charts kam. Das Album, das von der Musikkritik positiv aufgenommen wurde, beinhaltet Aufnahmen, die zwischen 2010 und 2015 in den Paisley-Park-Studios von Prince in Minneapolis mit verschiedenen Musikern und Soundengineers entstanden sind.

Prince war zufrieden

Der Superstar kontaktierte Mühlethaler und Lewis erstmals vor fünf Jahren via Mail. «Prince gefielen unsere Sounds und er wollte seine Songs auf meinem Schweizer Label Purple Music veröffentlichen», sagt Jamie Lewis. Einige Zeit später hatten die beiden Schweizer aber schon «Remixes» aus dem Œuvre von Prince gefertigt.

Dazu die Single «Rock ’n’ Roll Loveaffair» (2012), die auf Purple Music in Europa veröffentlicht wurde. Der Kontakt zu Prince reduzierte sich auf Mails. Aber offenbar war der Meister mit der Arbeit der Schweizer zufrieden, denn zwei Jahre später lud er sie in seine Studios nach Minneapolis ein, wo sie das Album «Plectrum Electrum» (2014) abmischten.