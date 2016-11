Verkehrte Welt in Aarau. Eine Binsenweisheit besagt, dass die Jungen heissblütig und die Alten milde sind. Der britische Dirigent James Judd drehte diesen Spiess beim zweiten Abokonzert des Argovia Philharmonic um. Fast 40 Jahre liegen zwischen ihm (65-jährig) und dem Pianisten Andrew Tyson (28-jährig), und trotzdem war es Judd, der bei dem Konzert ordentlich einheizte und so dem Programmtitel «Feuer und Flamme» gerecht wurde.

Schon bei dem verhängnisschwangeren Beginn von Franz Liszts «Prometheus» S. 99 (Symphonische Dichtung Nr. 5) wählte Judd einen wilden Zugriff. In dem markig-wütenden Stück war er stets bemüht, das Orchester zu einem dynamischen Tempo anzutreiben. Er kämpfte gegen die Behäbigkeit und schaffte es, die Energie und Dringlichkeit hochzuhalten. Liszt beschreibt in diesem gewaltigen, ja beinahe gewalttätigen und äusserst dramatischen Stück musikalisch die Geschichte von Prometheus, der den Göttern das Feuer stahl, um es den Menschen zu übergeben.

Bescheiden und geerdet

Auf diesen feurig-wütenden Einstieg folgte im Kultur- und Kongresszentrum Aarau das Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll op. 21 von Frédéric Chopin. Bei diesem hochvirtuosen, aber auch lyrischen und poetischen Werk stand der junge Pianist Andrew Tyson im Zentrum. Er meisterte dieses schwierige Stück zwar technisch souverän, mit gestalterischem Überblick und raffinierten Nuancierungen im Detail, aber nicht gerade mit überschäumender Heissblütigkeit. Dass er es nicht nötig hat, den Showman zu markieren, ist einerseits sympathisch. Andererseits wären etwas mehr Emotionalität und ein selbstbewussterer Zugriff auf diese schwelgerische Musik wünschenswert. Offenbar sucht er in seinem Spiel häufig noch nach der richtigen Balance der Klangintensität.

Vor zwei Jahren hat Tyson sein Studium an der renommierten Juilliard School in New York abgeschlossen. Er ist nicht der Typ Wunderknabe, der bereits als Kind auf den Konzertpodien zu Hause war. In einem Interview erzählt er, dass er erst mit 15 Jahren zum ersten Mal die Idee hatte, professioneller Pianist zu werden. Tyson wirkt bescheiden und geerdet. Er gewann im vergangenen Jahr beim Concours Géza Anda in Zürich den 1. Jurypreis sowie den Mozartpreis und den Publikumspreis. Neben dem Preisgeld erhielt er eine vollgepackte Saison mit zahlreichen Konzerten in der Schweiz, darunter auch jenes mit dem Argovia Philharmonic. Sein Chopin-Konzert spielte er insgesamt sehr solide, die virtuosen Läufe sassen, die lyrischen Passagen waren mit der entsprechenden Sanftmut gespielt. Doch so richtig wollte der Funke nicht überspringen.

Sinfonischer Zauber

Deutlich impulsiver und mitreissender wirkte da die vierte Sinfonie f-Moll op. 36 von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, die nach der Pause folgte. Hier aktivierte der «Anheizer» Judd nochmals seine ganze Energie, um das Orchester unbeschadet und mit klug eingeteilten Kraftreserven durch die emotionalen Hochöfen der vier Sätze zu bringen. Mit grossen, nachdrücklichen Gesten, aber ohne Brechstange trieb er die Musiker beispielsweise im zweiten, wunderschön lyrischen Satz an und schuf einen langen, stimmigen musikalischen Bogen. Gepaart mit den fein herausgearbeiteten Kontrasten konnte sich so ein berührender sinfonischer Zauber entfalten, der zu den Höhepunkten des Konzerts zählte. Ebenfalls überzeugend und mit hoher rhythmischer Präzision gelang der 3. Satz, in dem die Streicher ihre Bögen praktisch zur Seite legen können, da sie nur im Pizzicato spielen, also ausschliesslich auf den Saiten zupfen. Der mächtige, heroische und glorifizierende 4. Satz setzte dank Judds Energie-Input noch eins drauf.

Ein erfahrener, feuriger Zeremonienmeister, der weiss, wie man die Flamme am Leben erhält, und ein bescheidener, sorgfältig vorbereiteter, fein nuancierender Newcomer, dessen Flamme noch an Nahrung verträgt: vielleicht ist es doch keine verkehrte Welt, sondern gerade richtig.

Das Konzert wird heute Dienstag um 19.30 Uhr im Kultur- & Kongresshaus wiederholt.