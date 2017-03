Vintage Trouble aus Los Angeles sind ein Erlebnis für Auge und Ohr und haben es geschafft, den früheren Soul in die Neuzeit zu überführen. Das gelingt Rival Sons zweifelsohne auch – aber im Bereich Rock. Mark Forster begeistert mit ausdrucksstarker Stimme und eingängigen Hits wie «Au Revoir» oder «Chöre».

Noch mehr bekannte Songs können Silbermond vorweisen; die charismatische Leadsängerin Stefanie Kloss hat zudem auf dem Heitere schon mehrfach für Hühnerhaut-Momente gesorgt. Frank Turner & the Sleeping Souls sind für den punkigen Teil am mittleren Festivaltag besorgt, während K.I.Z. beweisen, dass sie «Beats and Rhymes» einfach im Blut haben. Weitertanzen lässt sich anschliessend zu den Hits des schwedische Elektro-Pop-Duos Icona Pop, sodass am Ende des Abends hoffentlich alle sagen können: «I love it!»

Ein Tag für die ganze Familie

Auch der Sonntag bietet gleich mehrere Highlights: Den Abschluss macht der populäre deutsche Sänger Andreas Bourani, ein Popstar mit Tiefgang, bei dem es live durchaus zur Sache geht. Die deutsche Reggae-Ikone Gentleman tritt zusammen mit Bob-Marley-Sohn Ky-Mani Marley auf. Gemeinsam haben sie auch das eindrückliche Album «Conversations» eingespielt.