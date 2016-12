Daniel Behle strahlt. Gerade hat er seinen kleinen Sohn erfolgreich in den Schlaf gewiegt, pünktlich zum Interviewbeginn. Doch welches Foto-Setting passt in dem schönen Haus aus der Jahrhundertwende zu diesem quirligen Künstler, der sich auf Twitter «teilzeitdiva» nennt und auf Facebook mit einem einzigen frechen Ton die Pressestelle der Elbphilharmonie aufs Korn nimmt?

Wir entscheiden uns für das Fenster mit Ausblick zum Kannenfeldpark, wo Behle mit seinen beiden Kindern anzutreffen ist – denn das ist das Fenster zu Daniel Behles Wahlheimat. Seit sechs Jahren lebt der gebürtige Hamburger nun hier. «Ich habe in die Schweiz hineingeheiratet», erklärt er verschmitzt. Seine Frau stammt aus der Region und ist ebenfalls Musikerin. Und damit jeder frei üben kann, ist solch ein Haus ungemein praktisch.

Dass dieses Haus im St. Johann steht, hat seinen Grund: «Ob Flughafen, Badischer Bahnhof oder SBB – hier habe ich eine gute Verkehrsanbindung. Nicht zu unterschätzen, wenn man viel reisen muss», erklärt er. Und das muss Daniel Behle ziemlich oft – denn er ist ziemlich gefragt. Kürzlich ist er aus London zurückgekehrt. Dort hat er am Royal Opera House Covent Garden den Ferrando in Mozarts «Così fan tutte» gesungen. Die Produktion wurde in etliche Kinos weltweit übertragen.

Das Theater Basel plant zu spät

London ist eine der besten Adressen für Opernsängerinnen und -Sänger. Auch die anderen besten Adressen visiert Behle regelmässig an: Die Wiener Volksoper, die Salzburger Festspiele, die Bayreuther Festspiele. Auf die Frage, weshalb man ihn derzeit in der Schweiz nur selten live erlebt, antwortet er: «An den Opernhäusern in Basel, Genf und Zürich habe ich bereits gesungen. Liederabende gibt es regelmässig in Baden, 2018 bin ich mit Rossini in Lausanne. Aber ich würde gerne noch viel mehr in der Schweiz singen!»

Doch bisher hindern ihn die langen Vorlaufzeiten daran. Die besten Adressen planen vier Jahre im Voraus. Und während ein Theater Basel noch um Subventionen zittern muss, haben die grossen Häuser längst ihr Sänger-Team gebucht.

Eine solche Karriere hat natürlich ihren Preis: «Wenn ich für Opernproduktionen im Ausland unterwegs bin, bin ich zu hundert Prozent weg. Da kann ich nicht mal eben am Abend unsere beiden Kinder ins Bett bringen», sagt Daniel Behle etwas wehmütig. Aber er fügt hinzu: «Aber wenn ich zu Hause bin, bin ich zu hundert Prozent da.» Er selbst kennt es aus seiner Kindheit nicht anders. Beide Eltern sind Musiker, der Vater Oboist beim Orchester des Norddeutschen Rundfunks, die Mutter Opernsängerin. Sie ist es, die oft unterwegs ist. «Mein Papa und ich haben sie dann öfters besucht», erzählt Behle. Vermisst habe er damals nichts.

Dennoch: Den Beruf seiner Mutter will er zunächst nicht ergreifen. Er studiert Schulmusik, Posaune, und Komposition. Doch er merkt: Mit Komposition und Posaune, da wird er nicht an die Weltspitze gelangen.

Und auch wenn sich Daniel Behle im Interview bescheiden gibt – die Weltspitze muss schon damals sein Ziel gewesen sein, als er mit Mitte zwanzig seine Pläne noch einmal komplett umschmeisst. Mit 24 Jahren nimmt er erstmals Gesangsunterricht – bei seiner Mutter. Macht rasend schnelle Fortschritte. Und ist heute, mit 42, da angekommen, wo er hinwollte: ganz oben.

Zumindest in seinem Gesangsfach – und deren gibt es viele. Seines heisst: lyrischer Mozart-Tenor. Doch das reicht ihm nicht. Aktiv versucht er, durch CD-Aufnahmen eine Reputation als Lied-Sänger zu bekommen – auch, weil diese Tätigkeit familienfreundlicher ist.

Und: Behle komponiert und arrangiert weiter. Hat keine Scheu, dabei die ganz Grossen der Komponistenzunft umzuformen. Zum Beispiel die Musik von Franz Schubert. Dessen Winterreise hat er arrangiert für Tenor und Klaviertrio. Hat den Textzeilen von Wilhelm Müller neue Gefährten an die Seite gestellt: fahle Streicherstimmen, geheimnisvolle Kommentare der Violine, harsche Impulse vom Cello. Gemeinsam mit dem Oliver Schnyder Trio hat er diese atmosphärische Musik eingespielt – äusserst erfolgreich. Das Trio tourt immer noch mit diesem Programm durch die Landen.

Heimwehmusik für Hamburger

Das in der Schweiz beheimatete Trio ist auch bei seinem neuesten Streich dabei: dem Album «Mein Hamburg». «Ein lustiges und sehr persönliches Album», sagt Behle, «vielleicht, weil mich die Arbeit an den Kompositionen schon so lange begleitet. Meine Trio-Kollegen Andreas Janke und Benjamin Nyffenegger, beide Stimmführer beim Zürcher Tonhalle Orchester, zu überzeugen, dass die leichte Muse auch ihre musikalischen Reize hat, war für mich dazu eine grosse Herausforderung. Sie sind vielleicht sogar der Grund, warum meine Bearbeitungen auf der CD so anspruchsvoll zu spielen sind», erklärt er.

Eigentlich ist dieses Album vor allem eines für Heimweh-Hamburger: «Es ist ein Potpourri von berühmten Arien aus Oper und Operette, neu bearbeitet im Stil der Wiener Salonmusik, mit Texten über meine Heimatstadt. Dazu gesellen sich einige Originalkompositionen aus meiner Feder», erklärt Behle, «ein musikalischer Spass, mit dem man das Flair von Hamburg geniessen kann.»

Ob Behle denn selbst auch Hamburg vermisst? «Ja. Vor allem die frische Brise.» Aber da wacht schon sein kleiner Sohn wieder auf – pünktlich zum Ende des Gesprächs. Und bis er mit ihm einst selbst auf den Fussballplatz gehen kann, singt er ihm noch aus seinem Hamburg-Album vor: das Lied über den «Weltpokalsiegerbesieger» FC St. Pauli:«Denn David ist mächtig und Goliath ist doof, das hat sich bewiesen auf unserem Hof, wir spielen seit Jahren in jeder Liga, und bleiben der moralische Sieger.»

Mein Hamburg: Daniel Behle, Schnyder Trio. Berlin Classics. www.danielbehle.de