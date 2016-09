Der Pulitzer-Preisträger sei am Freitag in seinem Haus in Montauk im Bundesstaat New York nach kurzer Krankheit gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Albees Assistenten Jakob Holder.

Albee wurde am 28. März 1928 geboren und begann bereits als Schüler mit dem Schreiben von Gedichten und Geschichten. Mit dem doppelten Ehedrama "Wer hat Angst vor Virgina Woolf?" hatte er 1962 seinen Durchbruch als Dramatiker.

Das Stück wurde zwei Jahre lang am Broadway in New York aufgeführt, 1966 wurde es mit Elizabeth Taylor und Richard Burton in den Hauptrollen verfilmt. Den begehrten Pulitzer-Preis bekam Albee 1966 für "Empfindliches Gleichgewicht".